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Московские службы начали промывку Новоспасского моста после зимы
Московские службы начали промывку Новоспасского моста после зимы - РИА Новости, 31.03.2024
Московские службы начали промывку Новоспасского моста после зимы
Городские службы Москвы начали промывку Новоспасского моста после зимы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T16:25
2024-03-31T16:25
2024-03-31T16:25
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы начали промывку Новоспасского моста после зимы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Приступили к промывке Новоспасского моста после зимы. В работах задействованы бригада ручной уборки и поливомоечная техника", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что специалисты с помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистят ограждения, парапеты и лестничные сходы. "Для полной промывки сооружения потребуется несколько дней. При необходимости проведем покраску и мелкий ремонт поверхностей", - уточняется в тексте. Сообщается, что на время работ движение автотранспорта и пешеходов не ограничивается.
https://ria.ru/20240331/moskva-1936930366.html
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
Московские службы начали промывку Новоспасского моста после зимы
Московские службы начали промывку Новоспасского моста после зимы