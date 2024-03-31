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Московские службы начали промывку Новоспасского моста после зимы - РИА Новости, 31.03.2024
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16:25 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/promyvka-1936960171.html
Московские службы начали промывку Новоспасского моста после зимы
Московские службы начали промывку Новоспасского моста после зимы - РИА Новости, 31.03.2024
Московские службы начали промывку Новоспасского моста после зимы
Городские службы Москвы начали промывку Новоспасского моста после зимы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T16:25
2024-03-31T16:25
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы начали промывку Новоспасского моста после зимы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Приступили к промывке Новоспасского моста после зимы. В работах задействованы бригада ручной уборки и поливомоечная техника", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что специалисты с помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистят ограждения, парапеты и лестничные сходы. "Для полной промывки сооружения потребуется несколько дней. При необходимости проведем покраску и мелкий ремонт поверхностей", - уточняется в тексте. Сообщается, что на время работ движение автотранспорта и пешеходов не ограничивается.
https://ria.ru/20240331/moskva-1936930366.html
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
Московские службы начали промывку Новоспасского моста после зимы

Московские службы начали промывку Новоспасского моста после зимы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНовоспасский мост
Новоспасский мост - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Новоспасский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы начали промывку Новоспасского моста после зимы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Приступили к промывке Новоспасского моста после зимы. В работах задействованы бригада ручной уборки и поливомоечная техника", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
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В ведомстве пояснили, что специалисты с помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистят ограждения, парапеты и лестничные сходы.
"Для полной промывки сооружения потребуется несколько дней. При необходимости проведем покраску и мелкий ремонт поверхностей", - уточняется в тексте.
Сообщается, что на время работ движение автотранспорта и пешеходов не ограничивается.
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