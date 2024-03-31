https://ria.ru/20240331/promyvka-1936960171.html

Московские службы начали промывку Новоспасского моста после зимы

Московские службы начали промывку Новоспасского моста после зимы - РИА Новости, 31.03.2024

Московские службы начали промывку Новоспасского моста после зимы

Городские службы Москвы начали промывку Новоспасского моста после зимы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T16:25

2024-03-31T16:25

2024-03-31T16:25

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы начали промывку Новоспасского моста после зимы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Приступили к промывке Новоспасского моста после зимы. В работах задействованы бригада ручной уборки и поливомоечная техника", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что специалисты с помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистят ограждения, парапеты и лестничные сходы. "Для полной промывки сооружения потребуется несколько дней. При необходимости проведем покраску и мелкий ремонт поверхностей", - уточняется в тексте. Сообщается, что на время работ движение автотранспорта и пешеходов не ограничивается.

https://ria.ru/20240331/moskva-1936930366.html

https://ria.ru/20240330/moskva-1936840466.html

москва

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городское хозяйство москвы, москва