https://ria.ru/20240331/pozhary-1936896496.html

Эксперт призвал увеличивать финансирование борьбы с лесными пожарами

Эксперт призвал увеличивать финансирование борьбы с лесными пожарами - РИА Новости, 31.03.2024

Эксперт призвал увеличивать финансирование борьбы с лесными пожарами

Финансирование борьбы с лесными пожарами в России в условиях изменения климата нужно увеличивать, заявил РИА Новости учредитель Центра профилактики ландшафтных... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T03:47

2024-03-31T03:47

2024-03-31T03:47

россия

григорий куксин

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Финансирование борьбы с лесными пожарами в России в условиях изменения климата нужно увеличивать, заявил РИА Новости учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. Эксперт отметил, что в последнее время в России принимаются меры для повышения оперативности тушения лесных пожаров, активно идет работа по обучению населения правилам противопожарной безопасности, поскольку большинство возгораний, особенно в весенний период, происходит по вине человека. "Экономически пока все осталось как было. Насколько был дефицит в ресурсах, технике, деньгах, настолько же примерно он сохраняется. Плановые показатели выполняются, деньги доводятся, но, по оценке многих экспертов, этого недостаточно для того, чтобы в новых условиях (изменения климата) со всеми пожарами справляться", - сказал Куксин. По его словам, лесные пожары в связи с потеплением климата с каждым годом будут все сложнее, поэтому "лучше бы ресурсы наращивать на опережение". Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что финансирование на борьбу с лесными пожарами в 2024 году увеличат на 700 миллионов, до 14,9 миллиарда рублей. В 2023 году финансирование борьбы с лесными пожарами было сохранено на уровне 2022 года – 14,2 миллиарда рублей из федерального бюджета.

https://ria.ru/20230924/pozhary-1898277457.html

https://ria.ru/20240110/bespilotniki-1920419363.html

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россия, григорий куксин, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество