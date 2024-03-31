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Эксперт призвал увеличивать финансирование борьбы с лесными пожарами - РИА Новости, 31.03.2024
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03:47 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/pozhary-1936896496.html
Эксперт призвал увеличивать финансирование борьбы с лесными пожарами
Эксперт призвал увеличивать финансирование борьбы с лесными пожарами - РИА Новости, 31.03.2024
Эксперт призвал увеличивать финансирование борьбы с лесными пожарами
Финансирование борьбы с лесными пожарами в России в условиях изменения климата нужно увеличивать, заявил РИА Новости учредитель Центра профилактики ландшафтных... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T03:47
2024-03-31T03:47
россия
григорий куксин
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Финансирование борьбы с лесными пожарами в России в условиях изменения климата нужно увеличивать, заявил РИА Новости учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. Эксперт отметил, что в последнее время в России принимаются меры для повышения оперативности тушения лесных пожаров, активно идет работа по обучению населения правилам противопожарной безопасности, поскольку большинство возгораний, особенно в весенний период, происходит по вине человека. "Экономически пока все осталось как было. Насколько был дефицит в ресурсах, технике, деньгах, настолько же примерно он сохраняется. Плановые показатели выполняются, деньги доводятся, но, по оценке многих экспертов, этого недостаточно для того, чтобы в новых условиях (изменения климата) со всеми пожарами справляться", - сказал Куксин. По его словам, лесные пожары в связи с потеплением климата с каждым годом будут все сложнее, поэтому "лучше бы ресурсы наращивать на опережение". Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что финансирование на борьбу с лесными пожарами в 2024 году увеличат на 700 миллионов, до 14,9 миллиарда рублей. В 2023 году финансирование борьбы с лесными пожарами было сохранено на уровне 2022 года – 14,2 миллиарда рублей из федерального бюджета.
https://ria.ru/20230924/pozhary-1898277457.html
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россия, григорий куксин, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество
Россия, Григорий Куксин, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Общество
Эксперт призвал увеличивать финансирование борьбы с лесными пожарами

Эксперт Куксин: финансирование борьбы с лесными пожарами нужно увеличивать

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Финансирование борьбы с лесными пожарами в России в условиях изменения климата нужно увеличивать, заявил РИА Новости учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
Эксперт отметил, что в последнее время в России принимаются меры для повышения оперативности тушения лесных пожаров, активно идет работа по обучению населения правилам противопожарной безопасности, поскольку большинство возгораний, особенно в весенний период, происходит по вине человека.
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"Экономически пока все осталось как было. Насколько был дефицит в ресурсах, технике, деньгах, настолько же примерно он сохраняется. Плановые показатели выполняются, деньги доводятся, но, по оценке многих экспертов, этого недостаточно для того, чтобы в новых условиях (изменения климата) со всеми пожарами справляться", - сказал Куксин.
По его словам, лесные пожары в связи с потеплением климата с каждым годом будут все сложнее, поэтому "лучше бы ресурсы наращивать на опережение".
Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что финансирование на борьбу с лесными пожарами в 2024 году увеличат на 700 миллионов, до 14,9 миллиарда рублей.
В 2023 году финансирование борьбы с лесными пожарами было сохранено на уровне 2022 года – 14,2 миллиарда рублей из федерального бюджета.
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