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В Рязани ликвидировали открытое горение в двухэтажном деревянном доме
В Рязани ликвидировали открытое горение в двухэтажном деревянном доме - РИА Новости, 31.03.2024
В Рязани ликвидировали открытое горение в двухэтажном деревянном доме
Открытое горение ликвидировали в двухэтажном деревянном доме в Рязани, сообщает МЧС России. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T21:07
2024-03-31T21:07
2024-03-31T21:07
происшествия
россия
рязань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в двухэтажном деревянном доме в Рязани, сообщает МЧС России. Пожар на площади 300 квадратных метров произошел в квартире на втором этаже с выходом на кровлю на Лесопарковой улице в Рязани. "Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Рязани", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, россия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Рязань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязани ликвидировали открытое горение в двухэтажном деревянном доме
МЧС: в Рязани ликвидировали открытое горение в двухэтажном деревянном доме