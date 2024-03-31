https://ria.ru/20240331/pozhar-1936989664.html

В Рязани ликвидировали открытое горение в двухэтажном деревянном доме

В Рязани ликвидировали открытое горение в двухэтажном деревянном доме - РИА Новости, 31.03.2024

В Рязани ликвидировали открытое горение в двухэтажном деревянном доме

Открытое горение ликвидировали в двухэтажном деревянном доме в Рязани, сообщает МЧС России. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T21:07

2024-03-31T21:07

2024-03-31T21:07

происшествия

россия

рязань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в двухэтажном деревянном доме в Рязани, сообщает МЧС России. Пожар на площади 300 квадратных метров произошел в квартире на втором этаже с выходом на кровлю на Лесопарковой улице в Рязани. "Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Рязани", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

россия

рязань

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2024

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происшествия, россия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)