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В Ростове-на-Дону полностью потушили пожар на складе с бумажной продукцией

В Ростове-на-Дону полностью потушили пожар на складе с бумажной продукцией - РИА Новости, 31.03.2024

В Ростове-на-Дону полностью потушили пожар на складе с бумажной продукцией

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе с бумажной продукцией в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T20:08

2024-03-31T20:08

2024-03-31T20:09

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе с бумажной продукцией в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. Двухэтажный склад с бумажной продукцией на улице Доватора, 156/3 загорелся около 15.00 воскресенья. Площадь пожара составляла 560 "квадратов". Позже огонь перекинулся на крышу соседнего склада, распространившись на 800 "квадратов". Спустя примерно два часа пожар удалось локализовать, а затем ликвидировать открытое горение. "В 19.27 мск пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель ведомства. Информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

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ростов-на-дону, происшествия, россия, ростовская область