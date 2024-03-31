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В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 31.03.2024
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумажной продукцией в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T18:00
2024-03-31T18:00
2024-03-31T21:08
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумажной продукцией в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Двухэтажный склад с бумажной продукцией на улице Доватора, 156/3 загорелся около 15.00 воскресенья. Площадь пожара составляла 560 "квадратов". Позже огонь перекинулся на крышу соседнего склада, распространившись на 800 "квадратов". Спустя примерно два часа пожар удалось локализовать."В 17.40 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства. Информация о пострадавших не поступала.На месте работают 73 специалиста, 27 единиц техники.
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происшествия, ростов-на-дону, ростов
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростов
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе с бумажной продукцией