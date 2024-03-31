https://ria.ru/20240331/pozhar-1936968483.html

В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе с бумажной продукцией

В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе с бумажной продукцией - РИА Новости, 31.03.2024

В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе с бумажной продукцией

Пожарные локализовали возгорание на складе с бумажной продукцией в Ростове-на-Дону, информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T17:36

2024-03-31T17:36

2024-03-31T18:18

происшествия

ростов-на-дону

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на складе с бумажной продукцией в Ростове-на-Дону, информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. Двухэтажный склад с бумажной продукцией на улице Доватора, 156/3 загорелся около 15.00 воскресенья, площадь пожара составляла 560 "квадратов". Позже огонь перекинулся на крышу соседнего склада, распространившись на 800 "квадратов". "В 17.15 пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 50 специалистов, 16 единиц техники.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

ростов-на-дону

россия

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область