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В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе с бумажной продукцией
В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе с бумажной продукцией - РИА Новости, 31.03.2024
В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе с бумажной продукцией
Пожарные локализовали возгорание на складе с бумажной продукцией в Ростове-на-Дону, информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T17:36
2024-03-31T17:36
2024-03-31T18:18
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на складе с бумажной продукцией в Ростове-на-Дону, информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. Двухэтажный склад с бумажной продукцией на улице Доватора, 156/3 загорелся около 15.00 воскресенья, площадь пожара составляла 560 "квадратов". Позже огонь перекинулся на крышу соседнего склада, распространившись на 800 "квадратов". "В 17.15 пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 50 специалистов, 16 единиц техники.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе с бумажной продукцией
МЧС: в Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе с бумажной продукцией