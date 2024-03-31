Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе с бумажной продукцией - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 31.03.2024 (обновлено: 18:18 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/pozhar-1936968483.html
В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе с бумажной продукцией
В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе с бумажной продукцией - РИА Новости, 31.03.2024
В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе с бумажной продукцией
Пожарные локализовали возгорание на складе с бумажной продукцией в Ростове-на-Дону, информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T17:36
2024-03-31T18:18
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936971990_16:0:1831:1021_1920x0_80_0_0_64f0f5f33c8b740dd066a2d99ec33ac1.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на складе с бумажной продукцией в Ростове-на-Дону, информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. Двухэтажный склад с бумажной продукцией на улице Доватора, 156/3 загорелся около 15.00 воскресенья, площадь пожара составляла 560 "квадратов". Позже огонь перекинулся на крышу соседнего склада, распространившись на 800 "квадратов". "В 17.15 пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 50 специалистов, 16 единиц техники.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936971990_243:0:1604:1021_1920x0_80_0_0_cf75459b4bb192973c354280542edca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе с бумажной продукцией

МЧС: в Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе с бумажной продукцией

© МЧС России/TelegramТушение пожара в Левенцовском микрорайоне в Ростове-на-Дону
Тушение пожара в Левенцовском микрорайоне в Ростове-на-Дону
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в Левенцовском микрорайоне в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на складе с бумажной продукцией в Ростове-на-Дону, информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Двухэтажный склад с бумажной продукцией на улице Доватора, 156/3 загорелся около 15.00 воскресенья, площадь пожара составляла 560 "квадратов". Позже огонь перекинулся на крышу соседнего склада, распространившись на 800 "квадратов".
"В 17.15 пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. Информация о пострадавших не поступала.
На месте работают 50 специалистов, 16 единиц техники.
Место пожара в многоквартирном доме в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Крупные пожары на складах в России в 2023-2024 годах
12 декабря 2023, 22:58
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала