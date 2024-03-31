https://ria.ru/20240331/pozhar-1936958578.html

В Ростове-на-Дону загорелся склад

В Ростове-на-Дону загорелся склад - РИА Новости, 31.03.2024

В Ростове-на-Дону загорелся склад

Складское помещение загорелось в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону на 560 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T16:19

2024-03-31T16:19

2024-03-31T16:19

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Складское помещение загорелось в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону на 560 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 15.04 мск поступило сообщение о загорании двухэтажного складского здания на улице Доватора, 56/3", - сказал он. По оперативным данным, площадь пожара составляет 560 "квадратов". К тушению привлечены 13 единиц техники и 42 человека.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область