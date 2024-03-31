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В Ростове-на-Дону загорелся склад
В Ростове-на-Дону загорелся склад - РИА Новости, 31.03.2024
В Ростове-на-Дону загорелся склад
Складское помещение загорелось в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону на 560 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T16:19
2024-03-31T16:19
2024-03-31T16:19
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Складское помещение загорелось в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону на 560 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 15.04 мск поступило сообщение о загорании двухэтажного складского здания на улице Доватора, 56/3", - сказал он. По оперативным данным, площадь пожара составляет 560 "квадратов". К тушению привлечены 13 единиц техники и 42 человека.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону загорелся склад
В Ростове-на-Дону склад загорелся на площади 560 "квадратов"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Складское помещение загорелось в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону на 560 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"В 15.04 мск поступило сообщение о загорании двухэтажного складского здания на улице Доватора, 56/3", - сказал он.
По оперативным данным, площадь пожара составляет 560 "квадратов".
К тушению привлечены 13 единиц техники и 42 человека.