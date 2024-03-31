В Одесской области загорелся энергетический объект после взрывов
В ВСУ заявили о пожаре на объекте энергетики после взрывов в Одесской области
© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Пожар произошел на энергетическом объекте в Одесской области на юге Украины после взрывов, обесточены несколько населенных пунктов, сообщили силы обороны юга ВСУ в Telegram-канале.
В ночь на воскресенье в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
"Пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном ВСУ. О каком объекте идет речь, не уточняется.
Утверждается, что возгорание ликвидировано, ведутся восстановительные работы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18