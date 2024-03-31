https://ria.ru/20240331/pozhar-1936906032.html

В Одесской области загорелся энергетический объект после взрывов

В Одесской области загорелся энергетический объект после взрывов - РИА Новости, 31.03.2024

В Одесской области загорелся энергетический объект после взрывов

Пожар произошел на энергетическом объекте в Одесской области на юге Украины после взрывов, обесточены несколько населенных пунктов, сообщили силы обороны юга... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T08:08

2024-03-31T08:08

2024-03-31T08:10

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Пожар произошел на энергетическом объекте в Одесской области на юге Украины после взрывов, обесточены несколько населенных пунктов, сообщили силы обороны юга ВСУ в Telegram-канале. В ночь на воскресенье в Одесской области была объявлена воздушная тревога. "Пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном ВСУ. О каком объекте идет речь, не уточняется. Утверждается, что возгорание ликвидировано, ведутся восстановительные работы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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