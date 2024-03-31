Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после жалоб жителей поселка в Оренбурге на подтопления - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 31.03.2024 (обновлено: 16:43 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/podtopleniya-1936957192.html
СК начал проверку после жалоб жителей поселка в Оренбурге на подтопления
СК начал проверку после жалоб жителей поселка в Оренбурге на подтопления - РИА Новости, 31.03.2024
СК начал проверку после жалоб жителей поселка в Оренбурге на подтопления
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку после видеообращения жителей пригородного поселка Оренбурга, которые пожаловались на подтопления... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T16:06
2024-03-31T16:43
происшествия
оренбургская область
россия
оренбург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936959070_153:0:1689:864_1920x0_80_0_0_61d5f5707b9248c4a1b8960ee69a4b6a.jpg
УФА, 31 мар – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области проводят проверку после видеообращения жителей пригородного поселка Оренбурга, которые пожаловались на подтопления своих домовладений вторую весну подряд, сообщает СК РФ. Ранее в мэрии Оренбурга сообщали о подтоплениях в нескольких СНТ пригородного поселка Берды. Спасатели эвакуировали из садовых товариществ 14 человек. В населенном пункте введен режим повышенной готовности и организовано дежурство городских спасателей. В мэрии поясняли, что частный сектор поселка Берды и дачные массивы "Садовод", "Нефтяник", "Энергостроитель" находятся в низине – подтопление этих территорий в весенний период происходит практически ежегодно в большей или меньшей степени в зависимости от погодных условий. "В сети интернет опубликовано видеообращение о нарушении прав жителей поселка Берды Оренбургской области. Сообщается, что на протяжении двух лет в результате слива ливневых стоков из областного центра улицы и придомовые территории граждан затапливаются, системы отопления и водоснабжения выходят из строя", - говорится в сообщении СК РФ. Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю областного ведомства Вячеславу Зудерману доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. "Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили ведомстве. С 30 марта в Оренбургской области из-за паводка ввели режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20240325/barzha-1935750000.html
https://ria.ru/20240305/podtoplenie-1931123031.html
оренбургская область
россия
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936959070_345:0:1497:864_1920x0_80_0_0_29873b705011dc89245f66639b0b8cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область, россия, оренбург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Оренбург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после жалоб жителей поселка в Оренбурге на подтопления

СК начал проверку после жалоб на подтопления в поселке в Оренбурге вторую весну

© Глава города Оренбурга Сергей Салмин/ВКонтактеПодтопление в Оренбуржской области
Подтопление в Оренбуржской области
© Глава города Оренбурга Сергей Салмин/ВКонтакте
Подтопление в Оренбуржской области
Читать ria.ru в
УФА, 31 мар – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области проводят проверку после видеообращения жителей пригородного поселка Оренбурга, которые пожаловались на подтопления своих домовладений вторую весну подряд, сообщает СК РФ.
Ранее в мэрии Оренбурга сообщали о подтоплениях в нескольких СНТ пригородного поселка Берды. Спасатели эвакуировали из садовых товариществ 14 человек. В населенном пункте введен режим повышенной готовности и организовано дежурство городских спасателей.
В Яринском затоне реки Обь, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, произошло подтопление находившейся на зимнем отстое баржи, груженной двумя другими судами
В Новосибирске груженая баржа частично затонула в затоне реки Обь
25 марта, 20:12
В мэрии поясняли, что частный сектор поселка Берды и дачные массивы "Садовод", "Нефтяник", "Энергостроитель" находятся в низине – подтопление этих территорий в весенний период происходит практически ежегодно в большей или меньшей степени в зависимости от погодных условий.
"В сети интернет опубликовано видеообращение о нарушении прав жителей поселка Берды Оренбургской области. Сообщается, что на протяжении двух лет в результате слива ливневых стоков из областного центра улицы и придомовые территории граждан затапливаются, системы отопления и водоснабжения выходят из строя", - говорится в сообщении СК РФ.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю областного ведомства Вячеславу Зудерману доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. "Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили ведомстве.
С 30 марта в Оренбургской области из-за паводка ввели режим повышенной готовности.
Вид на реку Великая в городе Остров Псковской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок
5 марта, 02:53
 
ПроисшествияОренбургская областьРоссияОренбургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала