https://ria.ru/20240331/podtopleniya-1936957192.html

СК начал проверку после жалоб жителей поселка в Оренбурге на подтопления

СК начал проверку после жалоб жителей поселка в Оренбурге на подтопления - РИА Новости, 31.03.2024

СК начал проверку после жалоб жителей поселка в Оренбурге на подтопления

Следственные органы Оренбургской области проводят проверку после видеообращения жителей пригородного поселка Оренбурга, которые пожаловались на подтопления... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T16:06

2024-03-31T16:06

2024-03-31T16:43

происшествия

оренбургская область

россия

оренбург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 31 мар – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области проводят проверку после видеообращения жителей пригородного поселка Оренбурга, которые пожаловались на подтопления своих домовладений вторую весну подряд, сообщает СК РФ. Ранее в мэрии Оренбурга сообщали о подтоплениях в нескольких СНТ пригородного поселка Берды. Спасатели эвакуировали из садовых товариществ 14 человек. В населенном пункте введен режим повышенной готовности и организовано дежурство городских спасателей. В мэрии поясняли, что частный сектор поселка Берды и дачные массивы "Садовод", "Нефтяник", "Энергостроитель" находятся в низине – подтопление этих территорий в весенний период происходит практически ежегодно в большей или меньшей степени в зависимости от погодных условий. "В сети интернет опубликовано видеообращение о нарушении прав жителей поселка Берды Оренбургской области. Сообщается, что на протяжении двух лет в результате слива ливневых стоков из областного центра улицы и придомовые территории граждан затапливаются, системы отопления и водоснабжения выходят из строя", - говорится в сообщении СК РФ. Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю областного ведомства Вячеславу Зудерману доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. "Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили ведомстве. С 30 марта в Оренбургской области из-за паводка ввели режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20240325/barzha-1935750000.html

https://ria.ru/20240305/podtoplenie-1931123031.html

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, россия, оренбург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)