https://ria.ru/20240331/plennye-1936961198.html

В Херсонской области 18 украинских военных сдались в плен за неделю

В Херсонской области 18 украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 31.03.2024

В Херсонской области 18 украинских военных сдались в плен за неделю

За неделю в Херсонской области сдались в плен 18 украинских солдат и сержантов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T16:34

2024-03-31T16:34

2024-03-31T16:34

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. За неделю в Херсонской области сдались в плен 18 украинских солдат и сержантов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. О 18 сдавшихся в плен украинских военнослужащих в субботу сообщало Минобороны РФ. "В течение недели сдались в плен 18 украинских солдат и сержантов", - написал Сальдо. При этом, по его словам, в целом за неделю в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр" враг потерял более 370 боевиков, два танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии, из них пять 155-миллиметровых гаубиц М-777 американского производства. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

https://ria.ru/20240218/plennye-1928018651.html

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херсонская область

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россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, безопасность