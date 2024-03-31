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В Херсонской области 18 украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 31.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/plennye-1936961198.html
В Херсонской области 18 украинских военных сдались в плен за неделю
В Херсонской области 18 украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 31.03.2024
В Херсонской области 18 украинских военных сдались в плен за неделю
За неделю в Херсонской области сдались в плен 18 украинских солдат и сержантов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T16:34
2024-03-31T16:34
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. За неделю в Херсонской области сдались в плен 18 украинских солдат и сержантов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. О 18 сдавшихся в плен украинских военнослужащих в субботу сообщало Минобороны РФ. "В течение недели сдались в плен 18 украинских солдат и сержантов", - написал Сальдо. При этом, по его словам, в целом за неделю в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр" враг потерял более 370 боевиков, два танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии, из них пять 155-миллиметровых гаубиц М-777 американского производства. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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россия
херсонская область
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россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Безопасность
В Херсонской области 18 украинских военных сдались в плен за неделю

Сальдо: 18 украинских военных сдались в плен в Херсонской области за неделю

© AP Photo / Danylo PavlovУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Danylo Pavlov
Украинский военнопленный. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. За неделю в Херсонской области сдались в плен 18 украинских солдат и сержантов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
О 18 сдавшихся в плен украинских военнослужащих в субботу сообщало Минобороны РФ.
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"В течение недели сдались в плен 18 украинских солдат и сержантов", - написал Сальдо.
При этом, по его словам, в целом за неделю в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр" враг потерял более 370 боевиков, два танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии, из них пять 155-миллиметровых гаубиц М-777 американского производства.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоБезопасность
 
 
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