Рейтинг@Mail.ru
Католическая Пасха - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
01:09 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/paskha-1936737198.html
Католическая Пасха
Католическая Пасха - РИА Новости, 31.03.2024
Католическая Пасха
Католическая Пасха или Воскресение Христово – древнейший и главный христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Это переходящий... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T01:09
2024-03-31T01:09
религия
справки
рим
египет
ватикан
иисус христос
папа римский
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863731502_0:73:3045:1786_1920x0_80_0_0_50320984f81b177643c2c31791149cde.jpg
Католическая Пасха или Воскресение Христово – древнейший и главный христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Это переходящий праздник – его дата ежегодно исчисляется по лунно-солнечному календарю. В 2024 году католическая Пасха выпадает на 31 марта. Слово "Пасха" происходит от еврейского "песах" и дословно переводится как "прохождение мимо", "избавление". Песах у иудеев посвящен Исходу израильтян из Египта и освобождению их от рабства. Эти события описаны в Ветхом Завете.Последние евангельские события – предательство Иуды, арест Христа, Страсти Христовы и распятие – происходили накануне иудейской Пасхи. Воскресение Иисуса случилось на следующий день.В память об этом событии в новозаветной церкви и празднуется Пасха. Ежегодное празднование Воскресения Господня восходит к первым поколениям христиан. В течение трех веков Пасха была единственным церковным праздником. День перед ней (как и любым праздником) называется вигилией – от латинского "vigilia", означающего бдение или ожидание. Христиане выбрали именно ночные часы для празднования победы Христа над грехом и смертью. После Пятидесятницы (Дня сошествия Святого Духа на апостолов) христиане начали совершать первые литургии, по форме схожие с иудейской Пасхой, а также установленное Иисусом таинство евхаристии. Литургии совершались как Тайная Вечеря – Пасха страданий, связанная с Крестной смертью и воскресением Христа.Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно: пятница была днем поста и скорби в воспоминание его страданий, а воскресенье – днем радости.В малоазийских церквях, особенно евреями-христианами, в I веке праздник ежегодно отмечался вместе с иудейской Пасхой – 14 дня весеннего месяца нисана, так как и иудеи, и христиане ожидали в этот день пришествие Мессии. Некоторые церкви переносили празднование на первое воскресенье после иудейской Пасхи, потому как Иисус был казнен в день Пасхи и воскрес согласно Евангелиям в день после субботы.Во II веке праздник уже отмечался ежегодно во всех церквях. Из сочинений раннехристианских писателей следует, что сначала особым постом отмечались страдания и смерть Христа как "Пасха крестная", которая совпадала с иудейской Пасхой, а пост продолжался до воскресной ночи. После нее отмечалось Воскресение Христово как Пасха радости или "Пасха воскресная".В 325 году Первый Вселенский собор епископов в Никее запретил совершать Пасху "прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями".В IV веке крестная Пасха и воскресная уже были соединены как на Западе, так и на Востоке. В V веке название Пасха стало общепринятым для обозначения собственно праздника Воскресения Христова.В VIII веке Рим принял восточную Пасхалию. В 1583 году в римско-католической церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской.Вследствие этого изменился и весь календарь. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей. Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Весеннее полнолуние – это первое полнолуние, наступившее после дня весеннего равноденствия.Католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день, опережая православную Пасху иногда более чем на месяц.Кульминацией празднования пасхи в католической традиции является Евхаристия Навечерия или богослужение Святой Ночи, которое состоит из четырех частей: Литургии света, Литургии слова, Литургии крещения и Евхаристической Литургии. Особое значение имеет Литургия света (lucernarium), включающая благословение огня.На прихрамовой территории разжигают большой костер, от которого перед началом службы возжигают Пасхал – особую пасхальную свечу. Огонь от нее раздают всем верующим. Затем процессия торжественно несет Пасхал в темную церковь, помещает в специальный подсвечник, священник произносит древний хвалебный гимн Exsultet ("Да ликуют"). Так литургия символизирует движение от тьмы к свету.Пасхал зажигают на всех богослужениях Пасхальной недели. Богослужение Навечерия рекомендуется начинать в полночь с субботы на воскресенье, а заканчивать – на рассвете. Завершается оно возгласом "Христос воскрес!" и призывом к верующим принять участие в "Резурекцийной процессии" ("Процессии Воскресения" от лат. resurrectio – "воскресение"), которая совершается по окончании Мессы Навечерия ночью или утром Пасхального воскресенья перед Мессой. Участники шествия, несущие крест, украшенный красной столой (элемент облачения католического клирика, символ победы), и фигуру Воскресшего Иисуса, трижды обходят церковь со Святыми Дарами, подчеркивая вечность и совершенство новой жизни, дарованной воскресшим Христом.После пасхальной мессы с балкона Собора Святого Петра в Ватикане Папа Римский объявляет благую весть о воскресении Христа перед тысячами собравшихся верующих. Понтифик обращается к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Оно произносится на многих языках, в том числе и на русском. В Великую субботу и после пасхальной службы в католических храмах освящают куличи, творожные пасхи, крашеные яйца и все, что приготовлено к праздничному столу. По традиции, утром воскресенья в костелах проводят обряд благословения огня и воды, а также продолжают окроплять святой водой пасхальные блюда. В каждой стране есть свои пасхальные традиции.В Бразилии, самой крупной католической стране в мире, в некоторых городах разыгрывают сцены из последних дней земной жизни Христа, включая его арест, суд и распятие. На Страстной неделе некоторые горожане украшают улицы цветными узорами, по ним шествуют процессии со статуями Девы Марии и фигурой Христа. В пасхальное воскресенье ненадолго возвращается Карнавал со своим "Похмельным балом", чтобы изобразить повешение Иуды. Взрослые угощают детей большими яйцами из белого или молочного шоколада. Крестные дарят своим крестникам подарки. В США главным символом праздника является Пасхальный кролик. Это мифический персонаж, который приносит детям сладости. Одна из самых распространенных традиций в стране – охота за пасхальными яйцами. Их украшают и прячут в саду дома, чтобы их искали дети. Другая традиция – изготовление и доставка пасхальных корзин, наполненных угощениями. Во многих городах проводят Пасхальный парад, на котором демонстрируются композиции с пасхальной тематикой, выступают музыкальные коллективы, некоторые участники одеваются в кроликов и других животных. Главным блюдом на столе является ветчина, глазированная медом, хотя часто ее заменяют индейкой или бараниной. В Италии пекут "голубку", в Англии – пасхальные булочки hot cross buns, которые надрезают сверху крестом перед выпечкой. В Польше на пасхальное утро едят окрошку, которую поливают водой с уксусом – символ Крестных страданий Христа. В Португалии священники ходят по домам прихожан, разнося пасхальные благословения, а его угощают цветными драже, шоколадными яйцами, печеньем и портвейном. Во Франции существует поверье, что церковные колокола на Святую неделю улетают в Рим, а возвращаясь, оставляют в садах для детей сахарных и шоколадных кроликов, курочек, цыплят и яйца. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
рим
египет
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863731502_418:63:2956:1966_1920x0_80_0_0_d33ae40e4c735a7f2f73627398dfb51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, рим, египет, ватикан, иисус христос, папа римский, религия, католическая пасха, религиозные праздники
Религия, Справки, Рим, Египет, Ватикан, Иисус Христос, Папа Римский, Религия, Католическая Пасха, Религиозные праздники

Католическая Пасха

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМитрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци на праздничном пасхальном богослужении в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци на праздничном пасхальном богослужении в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Католическая Пасха или Воскресение Христово – древнейший и главный христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Это переходящий праздник – его дата ежегодно исчисляется по лунно-солнечному календарю.
В 2024 году католическая Пасха выпадает на 31 марта.
Слово "Пасха" происходит от еврейского "песах" и дословно переводится как "прохождение мимо", "избавление". Песах у иудеев посвящен Исходу израильтян из Египта и освобождению их от рабства. Эти события описаны в Ветхом Завете.
Последние евангельские события – предательство Иуды, арест Христа, Страсти Христовы и распятие – происходили накануне иудейской Пасхи. Воскресение Иисуса случилось на следующий день.
В память об этом событии в новозаветной церкви и празднуется Пасха.
Ежегодное празднование Воскресения Господня восходит к первым поколениям христиан. В течение трех веков Пасха была единственным церковным праздником. День перед ней (как и любым праздником) называется вигилией – от латинского "vigilia", означающего бдение или ожидание. Христиане выбрали именно ночные часы для празднования победы Христа над грехом и смертью.
После Пятидесятницы (Дня сошествия Святого Духа на апостолов) христиане начали совершать первые литургии, по форме схожие с иудейской Пасхой, а также установленное Иисусом таинство евхаристии. Литургии совершались как Тайная Вечеря – Пасха страданий, связанная с Крестной смертью и воскресением Христа.
Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно: пятница была днем поста и скорби в воспоминание его страданий, а воскресенье – днем радости.
В малоазийских церквях, особенно евреями-христианами, в I веке праздник ежегодно отмечался вместе с иудейской Пасхой – 14 дня весеннего месяца нисана, так как и иудеи, и христиане ожидали в этот день пришествие Мессии. Некоторые церкви переносили празднование на первое воскресенье после иудейской Пасхи, потому как Иисус был казнен в день Пасхи и воскрес согласно Евангелиям в день после субботы.
Во II веке праздник уже отмечался ежегодно во всех церквях. Из сочинений раннехристианских писателей следует, что сначала особым постом отмечались страдания и смерть Христа как "Пасха крестная", которая совпадала с иудейской Пасхой, а пост продолжался до воскресной ночи. После нее отмечалось Воскресение Христово как Пасха радости или "Пасха воскресная".
В 325 году Первый Вселенский собор епископов в Никее запретил совершать Пасху "прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями".
В IV веке крестная Пасха и воскресная уже были соединены как на Западе, так и на Востоке. В V веке название Пасха стало общепринятым для обозначения собственно праздника Воскресения Христова.
В VIII веке Рим принял восточную Пасхалию. В 1583 году в римско-католической церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской.
Вследствие этого изменился и весь календарь. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей. Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Весеннее полнолуние – это первое полнолуние, наступившее после дня весеннего равноденствия.
Католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день, опережая православную Пасху иногда более чем на месяц.
Кульминацией празднования пасхи в католической традиции является Евхаристия Навечерия или богослужение Святой Ночи, которое состоит из четырех частей: Литургии света, Литургии слова, Литургии крещения и Евхаристической Литургии.
Особое значение имеет Литургия света (lucernarium), включающая благословение огня.
На прихрамовой территории разжигают большой костер, от которого перед началом службы возжигают Пасхал – особую пасхальную свечу. Огонь от нее раздают всем верующим. Затем процессия торжественно несет Пасхал в темную церковь, помещает в специальный подсвечник, священник произносит древний хвалебный гимн Exsultet ("Да ликуют"). Так литургия символизирует движение от тьмы к свету.
Пасхал зажигают на всех богослужениях Пасхальной недели.
Богослужение Навечерия рекомендуется начинать в полночь с субботы на воскресенье, а заканчивать – на рассвете. Завершается оно возгласом "Христос воскрес!" и призывом к верующим принять участие в "Резурекцийной процессии" ("Процессии Воскресения" от лат. resurrectio – "воскресение"), которая совершается по окончании Мессы Навечерия ночью или утром Пасхального воскресенья перед Мессой. Участники шествия, несущие крест, украшенный красной столой (элемент облачения католического клирика, символ победы), и фигуру Воскресшего Иисуса, трижды обходят церковь со Святыми Дарами, подчеркивая вечность и совершенство новой жизни, дарованной воскресшим Христом.
После пасхальной мессы с балкона Собора Святого Петра в Ватикане Папа Римский объявляет благую весть о воскресении Христа перед тысячами собравшихся верующих. Понтифик обращается к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Оно произносится на многих языках, в том числе и на русском.
В Великую субботу и после пасхальной службы в католических храмах освящают куличи, творожные пасхи, крашеные яйца и все, что приготовлено к праздничному столу.
По традиции, утром воскресенья в костелах проводят обряд благословения огня и воды, а также продолжают окроплять святой водой пасхальные блюда.
В каждой стране есть свои пасхальные традиции.
В Бразилии, самой крупной католической стране в мире, в некоторых городах разыгрывают сцены из последних дней земной жизни Христа, включая его арест, суд и распятие. На Страстной неделе некоторые горожане украшают улицы цветными узорами, по ним шествуют процессии со статуями Девы Марии и фигурой Христа. В пасхальное воскресенье ненадолго возвращается Карнавал со своим "Похмельным балом", чтобы изобразить повешение Иуды. Взрослые угощают детей большими яйцами из белого или молочного шоколада. Крестные дарят своим крестникам подарки.
В США главным символом праздника является Пасхальный кролик. Это мифический персонаж, который приносит детям сладости. Одна из самых распространенных традиций в стране – охота за пасхальными яйцами. Их украшают и прячут в саду дома, чтобы их искали дети. Другая традиция – изготовление и доставка пасхальных корзин, наполненных угощениями. Во многих городах проводят Пасхальный парад, на котором демонстрируются композиции с пасхальной тематикой, выступают музыкальные коллективы, некоторые участники одеваются в кроликов и других животных. Главным блюдом на столе является ветчина, глазированная медом, хотя часто ее заменяют индейкой или бараниной.
В Италии пекут "голубку", в Англии – пасхальные булочки hot cross buns, которые надрезают сверху крестом перед выпечкой. В Польше на пасхальное утро едят окрошку, которую поливают водой с уксусом – символ Крестных страданий Христа. В Португалии священники ходят по домам прихожан, разнося пасхальные благословения, а его угощают цветными драже, шоколадными яйцами, печеньем и портвейном. Во Франции существует поверье, что церковные колокола на Святую неделю улетают в Рим, а возвращаясь, оставляют в садах для детей сахарных и шоколадных кроликов, курочек, цыплят и яйца.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РелигияСправкиРимЕгипетВатиканИисус ХристосПапа РимскийРелигияКатолическая ПасхаРелигиозные праздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала