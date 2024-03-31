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Католическая Пасха

Католическая Пасха - РИА Новости, 31.03.2024

Католическая Пасха

Католическая Пасха или Воскресение Христово – древнейший и главный христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Это переходящий... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T01:09

2024-03-31T01:09

2024-03-31T01:09

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Католическая Пасха или Воскресение Христово – древнейший и главный христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Это переходящий праздник – его дата ежегодно исчисляется по лунно-солнечному календарю. В 2024 году католическая Пасха выпадает на 31 марта. Слово "Пасха" происходит от еврейского "песах" и дословно переводится как "прохождение мимо", "избавление". Песах у иудеев посвящен Исходу израильтян из Египта и освобождению их от рабства. Эти события описаны в Ветхом Завете.Последние евангельские события – предательство Иуды, арест Христа, Страсти Христовы и распятие – происходили накануне иудейской Пасхи. Воскресение Иисуса случилось на следующий день.В память об этом событии в новозаветной церкви и празднуется Пасха. Ежегодное празднование Воскресения Господня восходит к первым поколениям христиан. В течение трех веков Пасха была единственным церковным праздником. День перед ней (как и любым праздником) называется вигилией – от латинского "vigilia", означающего бдение или ожидание. Христиане выбрали именно ночные часы для празднования победы Христа над грехом и смертью. После Пятидесятницы (Дня сошествия Святого Духа на апостолов) христиане начали совершать первые литургии, по форме схожие с иудейской Пасхой, а также установленное Иисусом таинство евхаристии. Литургии совершались как Тайная Вечеря – Пасха страданий, связанная с Крестной смертью и воскресением Христа.Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно: пятница была днем поста и скорби в воспоминание его страданий, а воскресенье – днем радости.В малоазийских церквях, особенно евреями-христианами, в I веке праздник ежегодно отмечался вместе с иудейской Пасхой – 14 дня весеннего месяца нисана, так как и иудеи, и христиане ожидали в этот день пришествие Мессии. Некоторые церкви переносили празднование на первое воскресенье после иудейской Пасхи, потому как Иисус был казнен в день Пасхи и воскрес согласно Евангелиям в день после субботы.Во II веке праздник уже отмечался ежегодно во всех церквях. Из сочинений раннехристианских писателей следует, что сначала особым постом отмечались страдания и смерть Христа как "Пасха крестная", которая совпадала с иудейской Пасхой, а пост продолжался до воскресной ночи. После нее отмечалось Воскресение Христово как Пасха радости или "Пасха воскресная".В 325 году Первый Вселенский собор епископов в Никее запретил совершать Пасху "прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями".В IV веке крестная Пасха и воскресная уже были соединены как на Западе, так и на Востоке. В V веке название Пасха стало общепринятым для обозначения собственно праздника Воскресения Христова.В VIII веке Рим принял восточную Пасхалию. В 1583 году в римско-католической церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской.Вследствие этого изменился и весь календарь. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей. Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Весеннее полнолуние – это первое полнолуние, наступившее после дня весеннего равноденствия.Католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день, опережая православную Пасху иногда более чем на месяц.Кульминацией празднования пасхи в католической традиции является Евхаристия Навечерия или богослужение Святой Ночи, которое состоит из четырех частей: Литургии света, Литургии слова, Литургии крещения и Евхаристической Литургии. Особое значение имеет Литургия света (lucernarium), включающая благословение огня.На прихрамовой территории разжигают большой костер, от которого перед началом службы возжигают Пасхал – особую пасхальную свечу. Огонь от нее раздают всем верующим. Затем процессия торжественно несет Пасхал в темную церковь, помещает в специальный подсвечник, священник произносит древний хвалебный гимн Exsultet ("Да ликуют"). Так литургия символизирует движение от тьмы к свету.Пасхал зажигают на всех богослужениях Пасхальной недели. Богослужение Навечерия рекомендуется начинать в полночь с субботы на воскресенье, а заканчивать – на рассвете. Завершается оно возгласом "Христос воскрес!" и призывом к верующим принять участие в "Резурекцийной процессии" ("Процессии Воскресения" от лат. resurrectio – "воскресение"), которая совершается по окончании Мессы Навечерия ночью или утром Пасхального воскресенья перед Мессой. Участники шествия, несущие крест, украшенный красной столой (элемент облачения католического клирика, символ победы), и фигуру Воскресшего Иисуса, трижды обходят церковь со Святыми Дарами, подчеркивая вечность и совершенство новой жизни, дарованной воскресшим Христом.После пасхальной мессы с балкона Собора Святого Петра в Ватикане Папа Римский объявляет благую весть о воскресении Христа перед тысячами собравшихся верующих. Понтифик обращается к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Оно произносится на многих языках, в том числе и на русском. В Великую субботу и после пасхальной службы в католических храмах освящают куличи, творожные пасхи, крашеные яйца и все, что приготовлено к праздничному столу. По традиции, утром воскресенья в костелах проводят обряд благословения огня и воды, а также продолжают окроплять святой водой пасхальные блюда. В каждой стране есть свои пасхальные традиции.В Бразилии, самой крупной католической стране в мире, в некоторых городах разыгрывают сцены из последних дней земной жизни Христа, включая его арест, суд и распятие. На Страстной неделе некоторые горожане украшают улицы цветными узорами, по ним шествуют процессии со статуями Девы Марии и фигурой Христа. В пасхальное воскресенье ненадолго возвращается Карнавал со своим "Похмельным балом", чтобы изобразить повешение Иуды. Взрослые угощают детей большими яйцами из белого или молочного шоколада. Крестные дарят своим крестникам подарки. В США главным символом праздника является Пасхальный кролик. Это мифический персонаж, который приносит детям сладости. Одна из самых распространенных традиций в стране – охота за пасхальными яйцами. Их украшают и прячут в саду дома, чтобы их искали дети. Другая традиция – изготовление и доставка пасхальных корзин, наполненных угощениями. Во многих городах проводят Пасхальный парад, на котором демонстрируются композиции с пасхальной тематикой, выступают музыкальные коллективы, некоторые участники одеваются в кроликов и других животных. Главным блюдом на столе является ветчина, глазированная медом, хотя часто ее заменяют индейкой или бараниной. В Италии пекут "голубку", в Англии – пасхальные булочки hot cross buns, которые надрезают сверху крестом перед выпечкой. В Польше на пасхальное утро едят окрошку, которую поливают водой с уксусом – символ Крестных страданий Христа. В Португалии священники ходят по домам прихожан, разнося пасхальные благословения, а его угощают цветными драже, шоколадными яйцами, печеньем и портвейном. Во Франции существует поверье, что церковные колокола на Святую неделю улетают в Рим, а возвращаясь, оставляют в садах для детей сахарных и шоколадных кроликов, курочек, цыплят и яйца. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, рим, египет, ватикан, иисус христос, папа римский, религия, католическая пасха, религиозные праздники