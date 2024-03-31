https://ria.ru/20240331/odessa-1936936741.html
Часть Одессы осталась без света и воды
Часть Одессы осталась без света и воды - РИА Новости, 31.03.2024
Часть Одессы осталась без света и воды
Аварийное отключение оборудования произошло на высоковольтной подстанции в Одессе на юге Украины, часть города и района осталась без электроснабжения, сообщает... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:01
2024-03-31T13:01
2024-03-31T13:03
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Аварийное отключение оборудования произошло на высоковольтной подстанции в Одессе на юге Украины, часть города и района осталась без электроснабжения, сообщает в воскресенье украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале. В воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщалось, что в Одессе и близлежащих районах на Украине из-за повреждения оборудования энергетики введены аварийные отключения света. "В 11.40 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. На время без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов, а также часть Одесского района области", - говорится в сообщении энергохолдинга. Как добавили в свою очередь в городской администрации, в связи с отсутствием электроснабжения в указанных районах прекращено водоснабжение. В воскресенье в силах обороны юга ВСУ сообщали, что пожар произошел на энергетическом объекте в Одесской области на юге Украины после взрывов, обесточены несколько населенных пунктов. В Одесской городской администрации сообщили о полной остановке электротранспорта в связи с ограничениями подачи электроэнергии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, ДТЭК, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
Часть Одессы осталась без света и воды
Часть Одессы осталась без света и воды после аварийного отключения на подстанции