https://ria.ru/20240331/napadenie-1937001757.html

При нападении с ножом в центральной части Израиля пострадали три человека

При нападении с ножом в центральной части Израиля пострадали три человека - РИА Новости, 31.03.2024

При нападении с ножом в центральной части Израиля пострадали три человека

Три человека получили тяжелые ранения в воскресенье вечером в результате нападения с ножом в городе Ган-Явне в центральной части Израиля, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T23:54

2024-03-31T23:54

2024-03-31T23:54

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар - РИА Новости. Три человека получили тяжелые ранения в воскресенье вечером в результате нападения с ножом в городе Ган-Явне в центральной части Израиля, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "Было получено сообщение о нескольких пострадавших в результате теракта с ножом... в торговом центре в Ган-Явне... Три человека в тяжелом состоянии эвакуированы бригадами MDA", - говорится в сообщении. Полиция Израиля сообщила о предполагаемом теракте с ножом в Ган-Явне, отметив, что нападавший был нейтрализован. На место происшествия выехал комиссар полиции Израиля Яаков Шабтай.

https://ria.ru/20231231/napadenie-1919293979.html

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в мире, израиль