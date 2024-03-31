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При нападении с ножом в центральной части Израиля пострадали три человека - РИА Новости, 31.03.2024
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23:54 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/napadenie-1937001757.html
При нападении с ножом в центральной части Израиля пострадали три человека
При нападении с ножом в центральной части Израиля пострадали три человека - РИА Новости, 31.03.2024
При нападении с ножом в центральной части Израиля пострадали три человека
Три человека получили тяжелые ранения в воскресенье вечером в результате нападения с ножом в городе Ган-Явне в центральной части Израиля, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T23:54
2024-03-31T23:54
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар - РИА Новости. Три человека получили тяжелые ранения в воскресенье вечером в результате нападения с ножом в городе Ган-Явне в центральной части Израиля, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "Было получено сообщение о нескольких пострадавших в результате теракта с ножом... в торговом центре в Ган-Явне... Три человека в тяжелом состоянии эвакуированы бригадами MDA", - говорится в сообщении. Полиция Израиля сообщила о предполагаемом теракте с ножом в Ган-Явне, отметив, что нападавший был нейтрализован. На место происшествия выехал комиссар полиции Израиля Яаков Шабтай.
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в мире, израиль
В мире, Израиль
При нападении с ножом в центральной части Израиля пострадали три человека

При нападении с ножом в израильском Ган-Явне пострадали 3 человека

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар - РИА Новости. Три человека получили тяжелые ранения в воскресенье вечером в результате нападения с ножом в городе Ган-Явне в центральной части Израиля, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Было получено сообщение о нескольких пострадавших в результате теракта с ножом... в торговом центре в Ган-Явне... Три человека в тяжелом состоянии эвакуированы бригадами MDA", - говорится в сообщении.
Полиция Израиля сообщила о предполагаемом теракте с ножом в Ган-Явне, отметив, что нападавший был нейтрализован. На место происшествия выехал комиссар полиции Израиля Яаков Шабтай.
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