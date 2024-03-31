https://ria.ru/20240331/napadenie-1936948519.html
В Тюменской области проверят сообщения о нападении пациента на медиков
В Тюменской области проверят сообщения о нападении пациента на медиков - РИА Новости, 31.03.2024
В Тюменской области проверят сообщения о нападении пациента на медиков
Полиция проводит проверку по сообщению о том, что мужчина с ножницами угрожал медикам в больнице города Ишима, сообщает пресс-служба УМВД региона. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T14:52
2024-03-31T14:52
2024-03-31T14:52
происшествия
тюменская область
ишим
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ТЮМЕНЬ, 31 мар – РИА Новости. Полиция проводит проверку по сообщению о том, что мужчина с ножницами угрожал медикам в больнице города Ишима, сообщает пресс-служба УМВД региона. Информацию об инциденте в полицию сообщили сами медики. "Они сообщили, что доставленный с телесными повреждениями мужчина ведет себя агрессивно и угрожает им предметом, похожим на ножницы… Ишимец доставлен в отдел полиции… проводится проверка", - указано сообщении. Предварительно полиция установила, что 50-летнему мужчине медпомощь требовалась в связи с тем, что он "ранее телесные повреждения причинил себе самостоятельно, ударившись в одном из увеселительных заведений". В сети опубликована видеозапись с камеры наблюдения, по которой видно, как в приемном отделении больницы мужчину с острым предметом в руке отталкивает медсестра, потом он идет по коридору на охранника, попутно отмахиваясь от мужчины в белом халате, а затем оказывается скрученным ими на полу. В комментарии к ней уточняется, что инцидент произошёл в ночь с 30 на 31 марта, обезвредили и задержали до приезда полиции нападавшего два врача и охранник.
https://ria.ru/20240329/arest-1936507579.html
https://ria.ru/20240327/dagestan-1936102167.html
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происшествия, тюменская область, ишим
Происшествия, Тюменская область, Ишим
В Тюменской области проверят сообщения о нападении пациента на медиков
Полиция проверит сообщения о нападении пациента на медиков в Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 31 мар – РИА Новости.
Полиция проводит проверку по сообщению о том, что мужчина с ножницами угрожал медикам в больнице города Ишима, сообщает пресс-служба
УМВД региона.
Информацию об инциденте в полицию сообщили сами медики.
"Они сообщили, что доставленный с телесными повреждениями мужчина ведет себя агрессивно и угрожает им предметом, похожим на ножницы… Ишимец доставлен в отдел полиции… проводится проверка", - указано сообщении.
Предварительно полиция установила, что 50-летнему мужчине медпомощь требовалась в связи с тем, что он "ранее телесные повреждения причинил себе самостоятельно, ударившись в одном из увеселительных заведений".
В сети опубликована видеозапись с камеры наблюдения, по которой видно, как в приемном отделении больницы мужчину с острым предметом в руке отталкивает медсестра, потом он идет по коридору на охранника, попутно отмахиваясь от мужчины в белом халате, а затем оказывается скрученным ими на полу. В комментарии к ней уточняется, что инцидент произошёл в ночь с 30 на 31 марта, обезвредили и задержали до приезда полиции нападавшего два врача и охранник.