https://ria.ru/20240331/moshennik-1936955601.html

Житель Магадана, обманувший 14 пенсионерок, предстанет перед судом

Житель Магадана, обманувший 14 пенсионерок, предстанет перед судом - РИА Новости, 31.03.2024

Житель Магадана, обманувший 14 пенсионерок, предстанет перед судом

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Магадана, который, притворяясь курьером, забирал деньги у пенсионерок на помощь якобы... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T15:51

2024-03-31T15:51

2024-03-31T15:51

происшествия

магадан

россия

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МАГАДАН, 31 мар — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Магадана, который, притворяясь курьером, забирал деньги у пенсионерок на помощь якобы попавшему в ДТП родственнику, мужчина предстанет перед судом по обвинению в 14 эпизодах мошенничества, сообщает УМВД региона. "Следователями ОМВД России по городу Магадану окончено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего фигуранта в совершении 14 эпизодов мошенничества. В прошлом году в дежурную часть городского отдела полиции обратились 14 пенсионерок. Самой старшей из них - 85 лет. Женщины стали жертвами мошенников, которые использовали преступную схему "ваш родственник попал в ДТП", - говорится в сообщении. Поясняется, что пенсионеркам звонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщал о ДТП с участием близких. Затем следовала настойчивая просьба передать деньги либо на лечение, либо на урегулирование вопроса о непривлечении к уголовной ответственности родственников, якобы виновных в ДТП. Обвиняемый в этой схеме выполнял роль курьера, забиравшего деньги. "Мужчина увидел объявление о работе в одном из мессенджеров. Он забирал деньги у обманутых пенсионерок и переводил их своему сообщнику. Адреса доверчивых женщин курьеру сообщались заранее. Часть криминального заработка - приблизительно 10% - он оставлял себе. Остальную сумму переводил по указанию "работодателя", связь с которым поддерживал через мессенджер. Всего фигурант посетил 14 пожилых колымчанок, которые, будучи введенными в заблуждение и надеясь уладить неприятности близких, передали ему в общей сложности свыше семи миллионов рублей", - сообщает УМВД региона. Уточняется, что следователи возбудили уголовные дела по статье "Мошенничество". Обвинительное заключение в отношении курьера утверждено органами прокуратуры. Уголовное дело направлено в суд.

https://ria.ru/20240329/moshenniki-1936723622.html

https://ria.ru/20231206/soobschnik-1914022660.html

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происшествия, магадан, россия