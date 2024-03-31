Рейтинг@Mail.ru
Житель Магадана, обманувший 14 пенсионерок, предстанет перед судом - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/moshennik-1936955601.html
Житель Магадана, обманувший 14 пенсионерок, предстанет перед судом
Житель Магадана, обманувший 14 пенсионерок, предстанет перед судом - РИА Новости, 31.03.2024
Житель Магадана, обманувший 14 пенсионерок, предстанет перед судом
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Магадана, который, притворяясь курьером, забирал деньги у пенсионерок на помощь якобы... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T15:51
2024-03-31T15:51
происшествия
магадан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
МАГАДАН, 31 мар — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Магадана, который, притворяясь курьером, забирал деньги у пенсионерок на помощь якобы попавшему в ДТП родственнику, мужчина предстанет перед судом по обвинению в 14 эпизодах мошенничества, сообщает УМВД региона. "Следователями ОМВД России по городу Магадану окончено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего фигуранта в совершении 14 эпизодов мошенничества. В прошлом году в дежурную часть городского отдела полиции обратились 14 пенсионерок. Самой старшей из них - 85 лет. Женщины стали жертвами мошенников, которые использовали преступную схему "ваш родственник попал в ДТП", - говорится в сообщении. Поясняется, что пенсионеркам звонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщал о ДТП с участием близких. Затем следовала настойчивая просьба передать деньги либо на лечение, либо на урегулирование вопроса о непривлечении к уголовной ответственности родственников, якобы виновных в ДТП. Обвиняемый в этой схеме выполнял роль курьера, забиравшего деньги. "Мужчина увидел объявление о работе в одном из мессенджеров. Он забирал деньги у обманутых пенсионерок и переводил их своему сообщнику. Адреса доверчивых женщин курьеру сообщались заранее. Часть криминального заработка - приблизительно 10% - он оставлял себе. Остальную сумму переводил по указанию "работодателя", связь с которым поддерживал через мессенджер. Всего фигурант посетил 14 пожилых колымчанок, которые, будучи введенными в заблуждение и надеясь уладить неприятности близких, передали ему в общей сложности свыше семи миллионов рублей", - сообщает УМВД региона. Уточняется, что следователи возбудили уголовные дела по статье "Мошенничество". Обвинительное заключение в отношении курьера утверждено органами прокуратуры. Уголовное дело направлено в суд.
https://ria.ru/20240329/moshenniki-1936723622.html
https://ria.ru/20231206/soobschnik-1914022660.html
магадан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магадан, россия
Происшествия, Магадан, Россия
Житель Магадана, обманувший 14 пенсионерок, предстанет перед судом

Житель Магадана, обманувший 14 пенсионерок, отправится под суд за мошенничество

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 31 мар — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Магадана, который, притворяясь курьером, забирал деньги у пенсионерок на помощь якобы попавшему в ДТП родственнику, мужчина предстанет перед судом по обвинению в 14 эпизодах мошенничества, сообщает УМВД региона.
"Следователями ОМВД России по городу Магадану окончено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего фигуранта в совершении 14 эпизодов мошенничества. В прошлом году в дежурную часть городского отдела полиции обратились 14 пенсионерок. Самой старшей из них - 85 лет. Женщины стали жертвами мошенников, которые использовали преступную схему "ваш родственник попал в ДТП", - говорится в сообщении.
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Мошенники стали чаще покупать записи голосов для обмана, заявил эксперт
29 марта, 18:30
Поясняется, что пенсионеркам звонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщал о ДТП с участием близких. Затем следовала настойчивая просьба передать деньги либо на лечение, либо на урегулирование вопроса о непривлечении к уголовной ответственности родственников, якобы виновных в ДТП. Обвиняемый в этой схеме выполнял роль курьера, забиравшего деньги.
"Мужчина увидел объявление о работе в одном из мессенджеров. Он забирал деньги у обманутых пенсионерок и переводил их своему сообщнику. Адреса доверчивых женщин курьеру сообщались заранее. Часть криминального заработка - приблизительно 10% - он оставлял себе. Остальную сумму переводил по указанию "работодателя", связь с которым поддерживал через мессенджер. Всего фигурант посетил 14 пожилых колымчанок, которые, будучи введенными в заблуждение и надеясь уладить неприятности близких, передали ему в общей сложности свыше семи миллионов рублей", - сообщает УМВД региона.
Уточняется, что следователи возбудили уголовные дела по статье "Мошенничество". Обвинительное заключение в отношении курьера утверждено органами прокуратуры. Уголовное дело направлено в суд.
Задержанный сообщник кибермошенников, которые обманывали пенсионеров в Приамурье
В Приамурье задержали сообщника мошенников, обманувших пенсионеров
6 декабря 2023, 06:43
 
ПроисшествияМагаданРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала