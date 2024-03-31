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В Махачкале и Каспийске отменили режим КТО
В Махачкале и Каспийске отменили режим КТО - РИА Новости, 31.03.2024
В Махачкале и Каспийске отменили режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) в Махачкале и Каспийске отменен, сообщил глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:13
2024-03-31T12:13
2024-03-31T12:24
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МАХАЧКАЛА, 31 мар - РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО) в Махачкале и Каспийске отменен, сообщил глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале."В 12.00 режим контртеррористической операции (КТО) в Ленинском, Советском районах Махачкалы и в Каспийске прекращен", – написал Умавов, ссылаясь на оперативный штаб в Дагестане.В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим КТО.Позже НАК сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
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махачкала, каспийск, юсуп умавов, советский район, безопасность
Махачкала, Каспийск, Юсуп Умавов, Советский район, Безопасность
В Махачкале и Каспийске отменили режим КТО
Мэр Умавов сообщил об отмене режима КТО в Махачкале и Каспийске