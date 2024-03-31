Бастрыкин проверил работу криминалистов и следователей в "Крокусе"
Бастрыкин проверил работу криминалистов и следователей в "Крокусе" после теракта
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в "Крокус сити холле" и проверил работу следователей, криминалистов и экспертов, в том числе проведение следственных действий с посетителями концертного зала, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Сегодня глава ведомства провел очередное оперативное совещание на месте происшествия... Александр Иванович Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте происшествия, в том числе и проведение следственных действий с посетителями "Крокус Сити Холла", - говорится в сообщении.
Также Бастрыкин поручил изучать связи всех фигурантов дела о теракте в "Крокусе", чтобы поименно установить организаторов и заказчиков преступления.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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