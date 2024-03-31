https://ria.ru/20240331/kharkov-1936963038.html
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове - РИА Новости, 31.03.2024
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове
Еще один взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T16:45
2024-03-31T16:45
2024-03-31T16:46
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Харькове. "Еще один взрыв в Харькове", - говорится в сообщении "Страны". Сигнал тревоги в Харьковской области звучит с 16.07 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240329/pvo-1936728966.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове
"Страна": еще один взрыв прогремел в Харькове
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Еще один взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале
.
Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Харькове.
"Еще один взрыв в Харькове", - говорится в сообщении "Страны".
Сигнал тревоги в Харьковской области звучит с 16.07 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.