https://ria.ru/20240331/kharkov-1936963038.html

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове - РИА Новости, 31.03.2024

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове

Еще один взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T16:45

2024-03-31T16:45

2024-03-31T16:46

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Харькове. "Еще один взрыв в Харькове", - говорится в сообщении "Страны". Сигнал тревоги в Харьковской области звучит с 16.07 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240329/pvo-1936728966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины, украина