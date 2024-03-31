https://ria.ru/20240331/israel-1936993594.html

В Израиле тысячи активистов у парламента потребовали досрочных выборов

В Израиле тысячи активистов у парламента потребовали досрочных выборов - РИА Новости, 31.03.2024

В Израиле тысячи активистов у парламента потребовали досрочных выборов

Тысячи активистов собрались в воскресенье вечером в Иерусалиме у здания парламента (кнессета) с требованием проведения досрочных выборов в Израиле и... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T22:04

2024-03-31T22:04

2024-03-31T22:17

в мире

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иерусалим

катар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в воскресенье вечером в Иерусалиме у здания парламента (кнессета) с требованием проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, сообщает портал Ynet. По данным портала, порядка 100 тысяч человек участвуют в митинге, который, таким образом, стал самым массовым в Иерусалиме с начала нынешней эскалации палестино-израильского конфликта, которая продолжается уже почти полгода. Газета The Jerusalem Post отмечает, что у активистов есть три ключевых требования - провести досрочные выборы до годовщины атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, заключить сделку по заложникам и отменить недавно объявленные каникулы кнессета. По мнению протестующих, парламент должен работать до тех пор, пока заложники не будут освобождены, а тысячи перемещенных из-за конфликта израильтян не вернутся в свои дома. На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, что акция протеста сопровождается перекрытиями дорог, разжиганием костров и столкновениями с полицией, которая применяет спецсредства для разгона толпы, включая водометы. В последние недели в Израиле возобновились массовые антиправительственные митинги, напоминающие еженедельные протесты против продвигаемой правительством Израиля судебной реформы, которые затихли после атаки ХАМАС 2023 года и последующей эскалации конфликта. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек. Демонстрации проходят на фоне буксующих переговоров с посредниками по освобождению израильских заложников. Встречи посредников проходят в Катаре. Ранее сообщалось что в рамках этих встреч обсуждается шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильских заложников. Израильские СМИ отмечали, что кабинет министров утвердил для команды переговорщиков "четкий и недвусмысленный" мандат на ведение переговоров.

https://ria.ru/20240331/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html

израиль

иерусалим

катар

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в мире, израиль, иерусалим, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году