https://ria.ru/20240331/infrastruktura-1936908042.html

В подконтрольной Киеву части Запорожской области пострадала инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Запорожской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 31.03.2024

В подконтрольной Киеву части Запорожской области пострадала инфраструктура

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь с субботы на воскресенье несколько... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T08:33

2024-03-31T08:33

2024-03-31T08:34

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь с субботы на воскресенье несколько инфраструктурных объектов были повреждены взрывами на подконтрольной ВСУ части региона. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, на подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучало 343 взрыва в 8 населенных пунктах, в результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры". О каких именно объектах идет речь, Федоров не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240330/vsu-1936880795.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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запорожская область, запорожская областная государственная администрация