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При обстреле Белгородской области погибла мирная жительница - РИА Новости, 31.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 31.03.2024 (обновлено: 17:11 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/gibel-1936963598.html
При обстреле Белгородской области погибла мирная жительница
При обстреле Белгородской области погибла мирная жительница - РИА Новости, 31.03.2024
При обстреле Белгородской области погибла мирная жительница
При обстреле села Дунайка Белгородской области погибла женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T16:52
2024-03-31T17:11
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. При обстреле села Дунайка Белгородской области погибла женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрелом ВСУ находится село Дунайка Грайворонского городского округа. К большому горю, погибла мирная жительница — женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал губернатор.Повреждения получили четыре частных дома, три автомобиля, а также линии газо- и электроснабжения, уточнил Гладков.ВСУ практически ежедневно обстреливают Белгородскую область. По данным Минобороны, утром в воскресенье средства ПВО уничтожили над регионом десять снарядов РСЗО Vampire. В результате атаки пострадал один человек.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгородской области погибла мирная жительница

Гладков: при обстреле Белгородской области погибла мирная жительница

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела села Дунайка Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела села Дунайка Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела села Дунайка Белгородской области со стороны ВСУ
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. При обстреле села Дунайка Белгородской области погибла женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под обстрелом ВСУ находится село Дунайка Грайворонского городского округа. К большому горю, погибла мирная жительница — женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал губернатор.
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Повреждения получили четыре частных дома, три автомобиля, а также линии газо- и электроснабжения, уточнил Гладков.
ВСУ практически ежедневно обстреливают Белгородскую область. По данным Минобороны, утром в воскресенье средства ПВО уничтожили над регионом десять снарядов РСЗО Vampire. В результате атаки пострадал один человек.

На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
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