При обстреле Белгородской области погибла мирная жительница
Гладков: при обстреле Белгородской области погибла мирная жительница
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела села Дунайка Белгородской области со стороны ВСУ
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела села Дунайка Белгородской области со стороны ВСУ
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. При обстреле села Дунайка Белгородской области погибла женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под обстрелом ВСУ находится село Дунайка Грайворонского городского округа. К большому горю, погибла мирная жительница — женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал губернатор.
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Повреждения получили четыре частных дома, три автомобиля, а также линии газо- и электроснабжения, уточнил Гладков.
ВСУ практически ежедневно обстреливают Белгородскую область. По данным Минобороны, утром в воскресенье средства ПВО уничтожили над регионом десять снарядов РСЗО Vampire. В результате атаки пострадал один человек.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.