https://ria.ru/20240331/gibel-1936963598.html

При обстреле Белгородской области погибла мирная жительница

При обстреле Белгородской области погибла мирная жительница - РИА Новости, 31.03.2024

При обстреле Белгородской области погибла мирная жительница

При обстреле села Дунайка Белгородской области погибла женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T16:52

2024-03-31T16:52

2024-03-31T17:11

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. При обстреле села Дунайка Белгородской области погибла женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрелом ВСУ находится село Дунайка Грайворонского городского округа. К большому горю, погибла мирная жительница — женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал губернатор.Повреждения получили четыре частных дома, три автомобиля, а также линии газо- и электроснабжения, уточнил Гладков.ВСУ практически ежедневно обстреливают Белгородскую область. По данным Минобороны, утром в воскресенье средства ПВО уничтожили над регионом десять снарядов РСЗО Vampire. В результате атаки пострадал один человек.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков