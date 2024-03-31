https://ria.ru/20240331/frantsiya-1936910119.html
Ключевой момент. Франция поставит ВСУ 40-летнюю технику
Ключевой момент. Франция поставит ВСУ 40-летнюю технику - РИА Новости, 31.03.2024
Ключевой момент. Франция поставит ВСУ 40-летнюю технику
Париж намерен поставить ВСУ сотни старых бронемашин, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, его слова приводит El Pais. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T08:55
2024-03-31T08:55
2024-03-31T12:40
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Париж намерен поставить ВСУ сотни старых бронемашин, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, его слова приводит El Pais."Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронетанковые машины: это ключевой момент для мобильности войск", — объяснил он.По словам министра, несмотря на то что некоторым экземплярам уже больше 40 лет, они "все еще на ходу". Франция собирается передать их в течение года, освободив место в своей армии для более новых бронемашин Griffon.Помимо этого, Лекорню сообщил о намерении поставить Украине дополнительные зенитные ракеты Aster 30 для французской системы ПВО SAMP/T.Россия считает, что поставки оружия ВСУ мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для армии.
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936881473.html
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в мире, франция, украина, россия, себастьян лекорню, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Украина, Россия, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Ключевой момент. Франция поставит ВСУ 40-летнюю технику
Министр обороны Франции Лекорню пообещал передать ВСУ старую технику