https://ria.ru/20240331/afganistan-1936897812.html
Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана
Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана - РИА Новости, 31.03.2024
Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана
Представитель талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Забихулла Муджахид утверждает, что американские БПЛА... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T04:19
2024-03-31T04:19
2024-03-31T04:22
в мире
афганистан
кабул (город)
кандагар
талибан
оон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749076818_0:288:2735:1826_1920x0_80_0_0_e1a20d31f3599af0e2e37e32295d235a.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Представитель талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Забихулла Муджахид утверждает, что американские БПЛА якобы нарушили воздушное пространство Афганистана. По данным телеканала Tolo News, ранее некоторые источники сообщали, что в последние дни в воздушном пространстве афганских провинций Кандагар и Нимроз были замечены беспилотники. "Эти летательные аппараты, несомненно, принадлежат США, они летят и пересекают воздушное пространство Афганистана с территории некоторых соседних стран. Каждый должен осознать свою ответственность в этом вопросе и прекратить агрессию", - заявил Муджахид в интервью Tolo News. Представитель талибов подчеркнул, что соседние с Афганистаном страны не должны позволять американским беспилотникам использовать свое воздушное пространство для нарушения воздушного пространства Афганистана. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240328/afganistan-1936382245.html
https://ria.ru/20230525/afganistan-1874033507.html
афганистан
кабул (город)
кандагар
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749076818_389:275:2457:1826_1920x0_80_0_0_3bcbb6fda4218e5c4265cf411955b904.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул (город), кандагар, талибан, оон, сша
В мире, Афганистан, Кабул (город), Кандагар, Талибан, ООН, США
Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана
Талибы обвинили БПЛА США в нарушении воздушного пространства Афганистана
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Представитель талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Забихулла Муджахид утверждает, что американские БПЛА якобы нарушили воздушное пространство Афганистана.
По данным телеканала Tolo News, ранее некоторые источники сообщали, что в последние дни в воздушном пространстве афганских провинций Кандагар и Нимроз были замечены беспилотники.
"Эти летательные аппараты, несомненно, принадлежат США, они летят и пересекают воздушное пространство Афганистана с территории некоторых соседних стран. Каждый должен осознать свою ответственность в этом вопросе и прекратить агрессию", - заявил Муджахид в интервью Tolo News.
Представитель талибов подчеркнул, что соседние с Афганистаном страны не должны позволять американским беспилотникам использовать свое воздушное пространство для нарушения воздушного пространства Афганистана.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность