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Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана - РИА Новости, 31.03.2024
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04:19 31.03.2024 (обновлено: 04:22 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/afganistan-1936897812.html
Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана
Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана - РИА Новости, 31.03.2024
Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана
Представитель талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Забихулла Муджахид утверждает, что американские БПЛА... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T04:19
2024-03-31T04:22
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Представитель талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Забихулла Муджахид утверждает, что американские БПЛА якобы нарушили воздушное пространство Афганистана. По данным телеканала Tolo News, ранее некоторые источники сообщали, что в последние дни в воздушном пространстве афганских провинций Кандагар и Нимроз были замечены беспилотники. "Эти летательные аппараты, несомненно, принадлежат США, они летят и пересекают воздушное пространство Афганистана с территории некоторых соседних стран. Каждый должен осознать свою ответственность в этом вопросе и прекратить агрессию", - заявил Муджахид в интервью Tolo News. Представитель талибов подчеркнул, что соседние с Афганистаном страны не должны позволять американским беспилотникам использовать свое воздушное пространство для нарушения воздушного пространства Афганистана. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240328/afganistan-1936382245.html
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в мире, афганистан, кабул (город), кандагар, талибан, оон, сша
В мире, Афганистан, Кабул (город), Кандагар, Талибан, ООН, США
Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана

Талибы обвинили БПЛА США в нарушении воздушного пространства Афганистана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредставитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид
Представитель движения Талибан* Забиулла Муджахид - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Представитель талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Забихулла Муджахид утверждает, что американские БПЛА якобы нарушили воздушное пространство Афганистана.
По данным телеканала Tolo News, ранее некоторые источники сообщали, что в последние дни в воздушном пространстве афганских провинций Кандагар и Нимроз были замечены беспилотники.
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"Эти летательные аппараты, несомненно, принадлежат США, они летят и пересекают воздушное пространство Афганистана с территории некоторых соседних стран. Каждый должен осознать свою ответственность в этом вопросе и прекратить агрессию", - заявил Муджахид в интервью Tolo News.
Представитель талибов подчеркнул, что соседние с Афганистаном страны не должны позволять американским беспилотникам использовать свое воздушное пространство для нарушения воздушного пространства Афганистана.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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