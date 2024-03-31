https://ria.ru/20240331/afganistan-1936897812.html

Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана

Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана - РИА Новости, 31.03.2024

Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана

Представитель талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Забихулла Муджахид утверждает, что американские БПЛА... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T04:19

2024-03-31T04:19

2024-03-31T04:22

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Представитель талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Забихулла Муджахид утверждает, что американские БПЛА якобы нарушили воздушное пространство Афганистана. По данным телеканала Tolo News, ранее некоторые источники сообщали, что в последние дни в воздушном пространстве афганских провинций Кандагар и Нимроз были замечены беспилотники. "Эти летательные аппараты, несомненно, принадлежат США, они летят и пересекают воздушное пространство Афганистана с территории некоторых соседних стран. Каждый должен осознать свою ответственность в этом вопросе и прекратить агрессию", - заявил Муджахид в интервью Tolo News. Представитель талибов подчеркнул, что соседние с Афганистаном страны не должны позволять американским беспилотникам использовать свое воздушное пространство для нарушения воздушного пространства Афганистана. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240328/afganistan-1936382245.html

https://ria.ru/20230525/afganistan-1874033507.html

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в мире, афганистан, кабул (город), кандагар, талибан, оон, сша