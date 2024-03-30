https://ria.ru/20240330/zhurnalist-1936773237.html

СМИ: в Лондоне напали на иранского журналиста

СМИ: в Лондоне напали на иранского журналиста - РИА Новости, 30.03.2024

СМИ: в Лондоне напали на иранского журналиста

На иранского журналиста и телеведущего Пурию Зераати, проживающего в Лондоне, было совершено нападение, ему нанесли множественные ножевые ранения, пишет газета... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T05:23

2024-03-30T05:23

2024-03-30T11:50

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На иранского журналиста и телеведущего Пурию Зераати, проживающего в Лондоне, было совершено нападение, ему нанесли множественные ножевые ранения, пишет газета Telegraph. "На Пурию Зераати, ведущего шоу на... телеканале Iran International, напали два человека, когда он выходил из своего дома в пятницу днем", - сообщает издание. Как отмечает газета, журналист был срочно доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. По сведениям газеты, официальный представитель полиции Лондона подтвердил, что в ведомстве знают об инциденте и занимаются его расследованием. Причины нападения пока не известны. Iran International - телеканал со штаб-квартирой в Лондоне. Ранее власти Ирана заявляли, что телеканал занимается широкомасштабной антииранской пропагандой и является "филиалом вражеских шпионских служб".

https://ria.ru/20240127/napadenie-1923855814.html

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