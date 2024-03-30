https://ria.ru/20240330/zhuravli-1936878553.html

Жители Сочи присоединились к акции "Журавли" в память о жертвах теракта

Жители Сочи присоединились к акции "Журавли" в память о жертвах теракта - РИА Новости, 30.03.2024

Жители Сочи присоединились к акции "Журавли" в память о жертвах теракта

Жители Сочи присоединились к акции памяти "Журавли", посвященной жертвам теракта в "Крокус сити холле", сообщает администрация города. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T21:18

2024-03-30T21:18

2024-03-30T21:18

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр бортников

происшествия

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СОЧИ, 30 мар — РИА Новости. Жители Сочи присоединились к акции памяти "Журавли", посвященной жертвам теракта в "Крокус сити холле", сообщает администрация города. Спустя девять дней после трагических событий в Подмосковье в "Крокус сити холле" акции памяти проходят по всей России, в том числе в Сочи. В администрации уточнили, что этой акцией жители курорта выражают поддержку в стойкости соотечественников и скорбят вместе с семьями погибших. "Акция, посвященная памяти жертв террористической атаки в "Крокус Сити Холле", объединила около 200 человек. Сочинцы и гости курорта на площади Южного мола из свечей выложили огненную картину в виде улетающих в небо журавлей", - говорится в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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К "Крокусу" продолжают нести бумажных журавликов К "Крокусу" продолжают нести бумажных журавликов 2024-03-30T21:18 true PT0M09S

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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бортников, происшествия