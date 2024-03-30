https://ria.ru/20240330/zhivotnovodchestvo-1936753092.html

Продукция столичных предприятий помогает животноводам

Продукция столичных предприятий помогает животноводам - РИА Новости, 30.03.2024

Продукция столичных предприятий помогает животноводам

На московских промышленных площадках производят различную продукцию, она применяется во многих отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, заявил министр... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T09:13

2024-03-30T09:13

2024-03-30T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. На московских промышленных площадках производят различную продукцию, она применяется во многих отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что благодаря столичным промышленникам станет удобнее проводить мониторинг здоровья, а также сертифицировать сельскохозяйственных животных."Для столицы важно сохранить высокий темп промышленного роста обрабатывающих производств, который в прошлом году составил 22,3% (без учета нефтепереработки). Для этого власти предоставляют предприятиям ряд антикризисных инструментов и более 20 системных мер поддержки. Среди них – льготные займы и компенсации, которые помогают промышленникам экономить собственные средства и направлять их в свое развитие – расширение производства и ассортимента", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.По его словам, данной поддержкой в прошлом году воспользовалась компания из Москвы, которая занимается выпуском RFID-продукции. В 2023 году это предприятие увеличило производство электронных ушных меток для сельхозживотных на 20%. Овчинский добавил, что другой производитель систем ФСД-диагностики и мониторинга заболеваний в медицине, молочном животноводстве и птицеводстве успешно завершил первую стадию испытаний системы мониторинга здоровья крупного рогатого скота.Отмечается, что ассортимент компании ISBC включает в том числе двухкомпонентные ушные электронные бирки для маркировки сельхозживотных. В прошлом году их производство выросло на 20%. Электронные RFID-метки производят из полиуретана. Так, конструкция изделий снижает возможный негативный эффект от крепления бирки на ухо животного. Особая крепежная система минимизирует риск срыва метки, а специальные вентиляционные отверстия на бирке позволяют делать процесс заживления места имплантации менее травматичным и более быстрым.Кроме того, система московского производителя "Спектрально-динамические системы" – резидента технопарка "Мосмедпарк" – успешно прошла первый этап опытной эксплуатации системы ежедневного мониторинга здоровья крупного рогатого скота. Датчик, который устанавливается на шее коровы, собирает волновой сигнал и передает его на сервер компании. После чего ветеринар получает проанализированные данные. Благодаря данной системе есть возможность на ранней стадии обнаружить, в частности, мастит у коров. Своевременное обнаружение и лечение позволяет прибегнуть к минимальному лечению антибиотиками.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, который направлен на рост инвестпривлекательности мегаполиса для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних, а также крупных предприятий.Ранее Овчинский сообщал, что производители электрического оборудования каждый год укрепляют позиции на отечественном рынке, они модернизируют площадки, наращивают объемы выпуска, список заказчиков, а также создают инновационные решения для многих отраслей.

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https://ria.ru/20240327/partnerstvo-1936050576.html

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москва

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москва, владислав овчинский