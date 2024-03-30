https://ria.ru/20240330/zemletryaseniya-1936862597.html

В Грузии произошли три землетрясения

В Грузии произошли три землетрясения - РИА Новости, 30.03.2024

В Грузии произошли три землетрясения

В Грузии произошли три землетрясения, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга страны. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T19:15

2024-03-30T19:15

2024-03-30T21:49

в мире

грузия

землетрясение

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ТБИЛИСИ, 30 мар — РИА Новости. В Грузии произошли три землетрясения, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга страны.Первое из них, магнитудой 4,8, зафиксировали в 17:44 (16:44 мск). Эпицентр находился в десяти километрах от города Они в регионе Рача. Второе, магнитудой 4,2, произошло спустя шесть минут в девяти километрах от города Они. Спустя сорок минут в восьми километрах от этого населенного пункта состоялось третье землетрясение магнитудой 4,0. В администрации Они сообщили журналистам, что информация о пострадавших и разрушениях к ним не поступала. Также не зафиксировано ни одного обращения в Службу по чрезвычайным ситуациям, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

грузия

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в мире, грузия, землетрясение