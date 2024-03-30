https://ria.ru/20240330/zemletryaseniya-1936862597.html
В Грузии произошли три землетрясения
В Грузии произошли три землетрясения - РИА Новости, 30.03.2024
В Грузии произошли три землетрясения
В Грузии произошли три землетрясения, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга страны. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T19:15
2024-03-30T19:15
2024-03-30T21:49
в мире
грузия
землетрясение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мар — РИА Новости. В Грузии произошли три землетрясения, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга страны.Первое из них, магнитудой 4,8, зафиксировали в 17:44 (16:44 мск). Эпицентр находился в десяти километрах от города Они в регионе Рача. Второе, магнитудой 4,2, произошло спустя шесть минут в девяти километрах от города Они. Спустя сорок минут в восьми километрах от этого населенного пункта состоялось третье землетрясение магнитудой 4,0. В администрации Они сообщили журналистам, что информация о пострадавших и разрушениях к ним не поступала. Также не зафиксировано ни одного обращения в Службу по чрезвычайным ситуациям, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, землетрясение
В мире, Грузия, Землетрясение
В Грузии произошли три землетрясения
В Грузии произошли три землетрясения магнитудой от 4 до 4,8
ТБИЛИСИ, 30 мар — РИА Новости. В Грузии произошли три землетрясения, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга страны.
Первое из них, магнитудой 4,8, зафиксировали в 17:44 (16:44 мск). Эпицентр находился в десяти километрах от города Они в регионе Рача.
Второе, магнитудой 4,2, произошло спустя шесть минут в девяти километрах от города Они. Спустя сорок минут в восьми километрах от этого населенного пункта состоялось третье землетрясение магнитудой 4,0.
В администрации Они сообщили журналистам, что информация о пострадавших и разрушениях к ним не поступала. Также не зафиксировано ни одного обращения в Службу по чрезвычайным ситуациям, заключили в ведомстве.