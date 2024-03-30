https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936824046.html

В ГД предупредили Зеленского, что торг за российские территории неуместен

В ГД предупредили Зеленского, что торг за российские территории неуместен - РИА Новости, 30.03.2024

В ГД предупредили Зеленского, что торг за российские территории неуместен

Торг за русский Донбасс, Херсонщину и Запорожье неуместен, переговоры могут быть только с учетом сложившихся территориальных реалий, заявил глава комитета... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T14:23

2024-03-30T14:23

2024-03-30T14:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

леонид слуцкий (политик)

владимир зеленский

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4cf71ad52db8aa56a063941ffd5b07e6.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Торг за русский Донбасс, Херсонщину и Запорожье неуместен, переговоры могут быть только с учетом сложившихся территориальных реалий, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года. Киев ранее заявлял, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. "Его заявление буквально предполагает торг за русский Донбасс, Херсонщину и Запорожье. Торг не уместный. Эти регионы стали российскими по воле людей, и их возврат в состав Украины невозможен ни переговорным, ни военным путем! Переговоры теперь могут быть только с учетом сложившихся территориальных реалий при серьезном разговоре об условиях гарантий коллективной безопасности", - написал Слуцкий. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936814207.html

https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975778.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, россия