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В России создали систему защиты операторов дронов - РИА Новости, 30.03.2024
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Новое оружие России
 
03:04 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/zaschita-1936769365.html
В России создали систему защиты операторов дронов
В России создали систему защиты операторов дронов - РИА Новости, 30.03.2024
В России создали систему защиты операторов дронов
Для операторов FPV-дронов российских войск создали обманную систему защиты "Лодырь", имитирующую расчёт беспилотников, тем самым серьёзно усложняя для ВСУ... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T03:04
2024-03-30T03:04
новое оружие россии
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Для операторов FPV-дронов российских войск создали обманную систему защиты "Лодырь", имитирующую расчёт беспилотников, тем самым серьёзно усложняя для ВСУ поиски реальных целей, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного изделия "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. "Чтобы обезопасить наши боевые FPV-расчёты, мы создали систему "Лодырь". Это ложный оператор дрона, который формирует в радиоэфире полноценную картинку применения FPV-устройства: там есть фальшивый пульт управления, модуль радиоканала передачи видео и инструмент дистанционного отключения, чтобы "Лодырь" работал не всё время, а только тогда, когда он нам нужен", - сказал он. По словам Кузякина, необходимость создания такой системы связана с тем, что современные инструменты радиоэлектронной разведки могут достаточно быстро определить точку старта FPV-дрона, даже если на нем не установлен GPS. "Если вы запускаете только свой FPV-дрон, то это похоже на то, как если бы в тёмной комнате включилась бы одинокая яркая лампа, её очень легко разбить, а вот если включить сразу несколько десятков лампочек такой же мощности, то нужную цель определить становится гораздо сложнее" - пояснил принцип работы "Лодыря" разработчик. В ЦКБР уточнили, что пока речь идёт о штучных поставках "Лодырей" на фронт в те подразделения, которые проявили к ним интерес. Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня ВСУ ведут целенаправленную охоту за российскими FPV-расчётами, потому что они – это самое ценное в беспилотной системе: "Оборудование можно восстановить, а вот опыт ребят и время, потраченное на их обучение – нет". По его словам, за все время спецоперации на Украине у ЦКБР не было потерь среди инструкторов или непосредственно специалистов расчетов во время применения. ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несёт полезную нагрузку до 5 килограмм, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 км/ч без полезной нагрузки). Научный "костяк" Центра - выпускники МФТИ.
https://ria.ru/20240204/rakety-1925282096.html
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Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Украина, Жуковский, Вооруженные силы Украины, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского, Специальная военная операция на Украине, Россия
В России создали систему защиты операторов дронов

ЦКБР: в России создали обманную систему защиты операторов FPV-дронов "Лодырь"

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Для операторов FPV-дронов российских войск создали обманную систему защиты "Лодырь", имитирующую расчёт беспилотников, тем самым серьёзно усложняя для ВСУ поиски реальных целей, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного изделия "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
"Чтобы обезопасить наши боевые FPV-расчёты, мы создали систему "Лодырь". Это ложный оператор дрона, который формирует в радиоэфире полноценную картинку применения FPV-устройства: там есть фальшивый пульт управления, модуль радиоканала передачи видео и инструмент дистанционного отключения, чтобы "Лодырь" работал не всё время, а только тогда, когда он нам нужен", - сказал он.
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По словам Кузякина, необходимость создания такой системы связана с тем, что современные инструменты радиоэлектронной разведки могут достаточно быстро определить точку старта FPV-дрона, даже если на нем не установлен GPS.
"Если вы запускаете только свой FPV-дрон, то это похоже на то, как если бы в тёмной комнате включилась бы одинокая яркая лампа, её очень легко разбить, а вот если включить сразу несколько десятков лампочек такой же мощности, то нужную цель определить становится гораздо сложнее" - пояснил принцип работы "Лодыря" разработчик.
В ЦКБР уточнили, что пока речь идёт о штучных поставках "Лодырей" на фронт в те подразделения, которые проявили к ним интерес.
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Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня ВСУ ведут целенаправленную охоту за российскими FPV-расчётами, потому что они – это самое ценное в беспилотной системе: "Оборудование можно восстановить, а вот опыт ребят и время, потраченное на их обучение – нет".
По его словам, за все время спецоперации на Украине у ЦКБР не было потерь среди инструкторов или непосредственно специалистов расчетов во время применения.
ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов.
За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несёт полезную нагрузку до 5 килограмм, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 км/ч без полезной нагрузки). Научный "костяк" Центра - выпускники МФТИ.
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Новое оружие РоссииСпециальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииУкраинаЖуковскийВооруженные силы УкраиныЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоРоссия
 
 
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