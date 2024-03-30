Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах освободили заложников, удерживаемых в кафе в Эде - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 30.03.2024 (обновлено: 14:56 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/zalozhniki-1936817872.html
В Нидерландах освободили заложников, удерживаемых в кафе в Эде
В Нидерландах освободили заложников, удерживаемых в кафе в Эде - РИА Новости, 30.03.2024
В Нидерландах освободили заложников, удерживаемых в кафе в Эде
Трое заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском Эде, освобождены, но инцидент не исчерпан, сообщила в соцсети Х полиция провинции Гелдерланд, где... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T13:31
2024-03-30T14:56
в мире
нидерланды
гелдерланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936818494_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f800f91e921b81d07d32b52d6ed41194.jpg
ГААГА, 30 мар — РИА Новости. Трое заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском Эде, освобождены, но инцидент не исчерпан, сообщила в соцсети Х полиция провинции Гелдерланд, где расположен город."Только что были освобождены трое заложников. Ситуация еще не исчерпана", - говорится в сообщении полиции.В субботу утром в кафе в городе Эде (провинция Гелдерланд) на востоке Нидерландов произошел захват заложников. Полиция Гелдерланда заявила, что в заложниках находятся "несколько человек", не уточнив их точное число. Правоохранители также сообщили об отсутствии на данный момент признаков террористического мотива.По данным СМИ, жители 150 домов, расположенных рядом с кафе, эвакуированы, на месте работают наряды полиции, пожарные и службы экстренной помощи.
https://ria.ru/20240222/turtsiya-1928893563.html
нидерланды
гелдерланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936818494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dfca61dda5efddbfc8db9a0cc145cc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, гелдерланд
В мире, Нидерланды, Гелдерланд
В Нидерландах освободили заложников, удерживаемых в кафе в Эде

Полиция освободила трех заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском Эде

© AP Photo / Aleksandar FurtulaСпасатели на месте захвата заложников в кафе в Нидерландах
Спасатели на месте захвата заложников в кафе в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Aleksandar Furtula
Спасатели на месте захвата заложников в кафе в Нидерландах
Читать ria.ru в
ГААГА, 30 мар — РИА Новости. Трое заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском Эде, освобождены, но инцидент не исчерпан, сообщила в соцсети Х полиция провинции Гелдерланд, где расположен город.
«
"Только что были освобождены трое заложников. Ситуация еще не исчерпана", - говорится в сообщении полиции.
В субботу утром в кафе в городе Эде (провинция Гелдерланд) на востоке Нидерландов произошел захват заложников. Полиция Гелдерланда заявила, что в заложниках находятся "несколько человек", не уточнив их точное число. Правоохранители также сообщили об отсутствии на данный момент признаков террористического мотива.
По данным СМИ, жители 150 домов, расположенных рядом с кафе, эвакуированы, на месте работают наряды полиции, пожарные и службы экстренной помощи.
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
В Анкаре отец взял в заложники семилетнего сына
22 февраля, 09:40
 
В миреНидерландыГелдерланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала