https://ria.ru/20240330/zalozhniki-1936817872.html

В Нидерландах освободили заложников, удерживаемых в кафе в Эде

В Нидерландах освободили заложников, удерживаемых в кафе в Эде - РИА Новости, 30.03.2024

В Нидерландах освободили заложников, удерживаемых в кафе в Эде

Трое заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском Эде, освобождены, но инцидент не исчерпан, сообщила в соцсети Х полиция провинции Гелдерланд, где... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T13:31

2024-03-30T13:31

2024-03-30T14:56

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ГААГА, 30 мар — РИА Новости. Трое заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском Эде, освобождены, но инцидент не исчерпан, сообщила в соцсети Х полиция провинции Гелдерланд, где расположен город."Только что были освобождены трое заложников. Ситуация еще не исчерпана", - говорится в сообщении полиции.В субботу утром в кафе в городе Эде (провинция Гелдерланд) на востоке Нидерландов произошел захват заложников. Полиция Гелдерланда заявила, что в заложниках находятся "несколько человек", не уточнив их точное число. Правоохранители также сообщили об отсутствии на данный момент признаков террористического мотива.По данным СМИ, жители 150 домов, расположенных рядом с кафе, эвакуированы, на месте работают наряды полиции, пожарные и службы экстренной помощи.

https://ria.ru/20240222/turtsiya-1928893563.html

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Ольга Фомченкова

в мире, нидерланды, гелдерланд