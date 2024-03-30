В Нидерландах освободили заложников, удерживаемых в кафе в Эде
Полиция освободила трех заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском Эде
© AP Photo / Aleksandar FurtulaСпасатели на месте захвата заложников в кафе в Нидерландах
© AP Photo / Aleksandar Furtula
Спасатели на месте захвата заложников в кафе в Нидерландах
ГААГА, 30 мар — РИА Новости. Трое заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском Эде, освобождены, но инцидент не исчерпан, сообщила в соцсети Х полиция провинции Гелдерланд, где расположен город.
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"Только что были освобождены трое заложников. Ситуация еще не исчерпана", - говорится в сообщении полиции.
В субботу утром в кафе в городе Эде (провинция Гелдерланд) на востоке Нидерландов произошел захват заложников. Полиция Гелдерланда заявила, что в заложниках находятся "несколько человек", не уточнив их точное число. Правоохранители также сообщили об отсутствии на данный момент признаков террористического мотива.
По данным СМИ, жители 150 домов, расположенных рядом с кафе, эвакуированы, на месте работают наряды полиции, пожарные и службы экстренной помощи.
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