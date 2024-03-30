https://ria.ru/20240330/yugoslaviya-1936774223.html

Сербский фотограф рассказал о натовских бомбежках Панчево

Сербский фотограф рассказал о натовских бомбежках Панчево - РИА Новости, 30.03.2024

Сербский фотограф рассказал о натовских бомбежках Панчево

Забавный мем, где мужчина мирно косит зеленую траву на фоне чудовищных клубов дыма, можно найти в интернете. Корреспонденту РИА Новости удалось найти и автора... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T06:15

2024-03-30T06:15

2024-03-30T11:21

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ПАНЧЕВО (Сербия), 30 мар - РИА Новости. Забавный мем, где мужчина мирно косит зеленую траву на фоне чудовищных клубов дыма, можно найти в интернете. Корреспонденту РИА Новости удалось найти и автора этой фотографии, а также узнать ее историю - это один из эпизодов натовских бомбардировок Югославии в 1999 году. Фотограф не рад популярности снимка Этот мем особо популярен у школьников. Можно найти, например, такой: дым это приближающийся ЕГЭ, а невозмутимый мужчина на первом плане - это некий класс 11-й "А" из какой-то школы. Автор фотографии - известный сербский фотограф Зоран Йованович по прозвищу "Мачак" ("Кот"), а на кадре - нефтеперерабатывающий завод "Рафинерия Панчево" в его родном городе Панчево. Это важный индустриальный центр недалеко от Белграда. "Я в то утро вернулся из Косово, где было много сложной работы, много бомбардировок. Лег спать, вообще не мог выйти в город от усталости. Однако ночью в городе упало несколько бомб, они меня разбудили. Я вышел утром и начал снимать в Панчево. Город был пустой, стелился дым, он спускался сверху, как будто кто-то набросил покрывало над землей, невозможно было дышать. Как-то я добрался сюда (к заводу) и сделал снимки, которые стали частью истории", - рассказал Йованович РИА Новости. Мужчина, который косит траву, - это местный житель Войислав Минич, сейчас уже покойный. "У него с собой был велосипед, коса и мешок, и все. Он косил, чтобы накормить свой домашний скот", - вспоминает фотограф. Он признается, что сейчас уже не очень рад "несерьезной" славе своего снимка, и даже пытался судиться с сайтами, генерирующими мемы. Но потом махнул рукой - от популярности не уйдешь. "Это в профессиональном смысле была вершина карьеры, но я этому не очень рад. Тогда я сделал фотографию, которая обошла весь мир и сегодня высоко ценится, но мне не может быть приятно из-за этого. Для меня это исторический документ, но и свидетельство трагедии нашего народа", - говорит журналист. Экономический расчет НАТО Интересно, что свой кадр Йованович сделал буквально в последний день агрессии НАТО, хотя сам фотограф этого еще не знал. А именно в ночь на 9 июня – накануне того, как в Куманово было подписано военно-техническое соглашение между Югославией и НАТО. Это, конечно, наводит на определенные мысли - местные жители уверены, что натовцы уже знали о будущем прекращении огня, но торопились нанести экономике Югославии максимальный ущерб. "Здесь с самого начала какой-то экономический расчет присутствовал - уничтожить предприятия, некоторые из которых были вполне экономически конкурентноспособными, чтобы на это место, на эту освободившуюся нишу пришел западный капитал. Как оно в значительной степени и получилось", - пояснил РИА Новости известный российский балканист Никита Бондарев. "Конечно, я не воспринял это (вмешательство НАТО) как некое установление мира. Нигде на земном шаре никогда ни один американский солдат не прибыл, чтобы установить мир. По моему личному мнению, они всегда сначала создают конфликт, а потом как бы его умиротворяют и занимаются чем-то другим, чтобы взять лучшую часть пирога и снять сливки", - рассказывает фотограф Йованович. Впрочем, Панчево бомбили все 78 дней. Здесь целью натовцев, кроме НПЗ, были такие стратегические объекты, как авиазавод "Утва" и химические предприятия. Например, химическое предприятие "Петрохемия" стало жертвой авиаударов 15 и 18 апреля, здесь были уничтожены резервуары с винилхлоридом, цех электролиза и резервуары с другими ядовитыми веществами. Завод по производству удобрений "Азотара" в Панчево наиболее жестоким авиаударам подвергся 15-16 и 18 апреля. Поврежден резервуар с аммиаком емкостью 17 тысяч тонн. Около 200 тонн ядовитого вещества вылилось в канализацию. Поврежден резервуар с мазутом емкостью 1,5 тысячи тонн, 25 тонн мазута сгорело, остальное разлилось по окрестностям. Наконец, 24 раза бомбили тот самый нефтеперерабатывающий завод "Рафинерия Панчево" – самый крупный в Сербии. За это время сюда прилетело более 60 ракет. Последствия для экологии Обстрелы "Рафинерии Панчево" привели к утечке десятков тысяч тонн ядовитых химикатов, многие из них попали в Дунай. Одно время концентрация винилхлорида - вещества, вызывающего рак и многие другие болезни, - превышала в Панчево допустимые нормы в 10 тысяч раз. "Последствия бомбардировок только сейчас стали ощущаться в полной мере. Они начали проявляться спустя несколько лет. Гибель во время войны это одно, а то, что сделали эти люди из НАТО, - посеяли отраву и смерть в нашу землю, воду, воздух - это оставляет последствия в виде заболеваний и очень много людей после того заболели раком", - рассказал Йованович. Исторические параллели Нефтеперерабатывающий завод "Рафинерия Панчево" был построен еще в 1960-е годы, при Иосипе Брозе Тито. Для строительства светская власть отобрала земли монастыря XIV века "Войловица". Впрочем, монастырь остался на своем месте, только сейчас его с трех сторон окружает завод, создавая странный контраст чего-то утилитарного и вечного. Интересно, что и предыдущая агрессия против Югославии не обошла монастырь стороной. Во время Второй мировой войны немецкие оккупанты превратили "Войловицу" в тюрьму для православных священников и монахов. По личному приказу Гитлера "уничтожить сербскую интеллигенцию, обезглавить верхушку Сербской православной церкви" здесь держали под арестом патриарха сербского Гаврило и знаменитого епископа Николая Велимировича, которого уже в наши дни сербская церковь причислила к лику святых. Это были самые высокопоставленные священники во всей Европе, арестованные нацистами. Через два года заключения в монастыре их перевели в концлагерь Дахау, где они томились до конца войны. Такие серьезные истории стоят за забавным на первый взгляд мемом. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935409751.html

https://ria.ru/20240325/serbiya-1935562929.html

https://ria.ru/20240328/serbiya-1936298506.html

https://ria.ru/20240324/posol-1935433373.html

https://ria.ru/20240324/serbiya-1935448319.html

https://ria.ru/20240324/operatsiya-1935034659.html

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Сербский фотограф рассказал о знаменитом снимке во время натовских бомбежек Забавный мем, где мужчина мирно косит зеленую траву на фоне чудовищных клубов дыма, можно найти в интернете. Корреспонденту РИА Новости удалось найти и автора этой фотографии, а также узнать ее историю - это один из эпизодов натовских бомбардировок Югославии в 1999 году. 2024-03-30T06:15 true PT2M38S

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в мире, югославия, сербия, дунай (река), иосип броз тито, нато, сербская православная церковь, оон