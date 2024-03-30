https://ria.ru/20240330/yaponiya-1936798988.html

На Окинаве впервые развернули противокорабельные ракеты

На Окинаве впервые развернули противокорабельные ракеты - РИА Новости, 30.03.2024

На Окинаве впервые развернули противокорабельные ракеты

Ракетное подразделение наземных сил самообороны было впервые развернуто на острове Окинава одноименной префектуры на юге Японии, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T10:59

2024-03-30T10:59

2024-03-30T10:59

в мире

окинава

япония

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ТОКИО, 30 мар – РИА Новости. Ракетное подразделение наземных сил самообороны было впервые развернуто на острове Окинава одноименной префектуры на юге Японии, сообщает агентство Киодо. Развернутый полк будет отвечать за противоракетные ракетные комплексы. Общее число персонала, включая офицеров на службе в штабе, составит около 200 человек. Предполагается, что основной задачей подразделения будет отслеживание продвижения китайских военных судов между островом Окинава и островом Мияко. До настоящего времени подобные подразделения были развернуты на островах Мияко и Исигаки в этой же префектуре.

https://ria.ru/20240109/baza-1920236750.html

окинава

япония

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, окинава, япония