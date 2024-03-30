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В КНДР рассказали о возрождении японского милитаризма - РИА Новости, 30.03.2024
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04:08 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/yaponiya-1936771122.html
В КНДР рассказали о возрождении японского милитаризма
В КНДР рассказали о возрождении японского милитаризма - РИА Новости, 30.03.2024
В КНДР рассказали о возрождении японского милитаризма
Призраки императорской армии Японии возрождаются в лице ее сил самообороны, которые Токио непрестанно развивает, и "агрессивные амбиции" Японии приведут... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T04:08
2024-03-30T04:08
в мире
япония
токио
азия
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 30 мар – РИА Новости. Призраки императорской армии Японии возрождаются в лице ее сил самообороны, которые Токио непрестанно развивает, и "агрессивные амбиции" Японии приведут человечество к "большой беде", говорится в статье Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК). ЦТАК в комментарии раскритиковало то, что бывший командующий ВМС сил самообороны Японии стал главой храма Ясукуни, который в странах Азии часто ассоциируется с японским милитаризмом. Агентство заявляет, что в стране, где поклонение в этом храме за упокой душ "крупнейших военных преступников" стало "политической традицией", это несет особый смысл. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Там хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны. По словам ЦТАК, сторонники "агрессии" в Японии возрождают в обществе крайний национализм, а молитва в синтоистском храме Ясукуни направлена на "осуществление милитаризации и реваншистской амбиции" Японии. Таким образом, пишет ЦТАК, призраки этих военных преступников становятся "духовными учителями" для современных чиновников, и все это - под руководством бывшего командующего ВМС сил самообороны. "Реальность в Японии такова, что призраки "императорской армии", которая в прошлом веке встала на агрессию и грабеж, откровенно возрождаются под лицом "отрядов самообороны" - современной "императорской армии", до костей проникнутой милитаристическим ядом… Все, кто любит мир, должны повысить бдительность в отношении возрождения призраков "императорской армии" в темном уголке синтоистского храма", - говорится в комментарии. Агентство отмечает, что Япония "приукрашивает" свои прошлые преступления путем "искажения истории" и неустанно расширяет свои силы самообороны, превращает их в "наступательные вооруженные силы", обладающие сверхсовременными вооружениями, ссылаясь на некую "усиливающуюся угрозу" со стороны окружающих стран. ЦТАК предупреждает, что "агрессивные амбиции" Японии есть и останутся неизменными, а попустительство им очевидно приведет человечество "к большой беде".
https://ria.ru/20231209/derzhava-1914751556.html
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В КНДР рассказали о возрождении японского милитаризма

ЦТАК: призраки императорской армии Японии возрождаются в ее силах самообороны

© AP Photo / Eugene HoshikoСилы самообороны Японии
Силы самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Силы самообороны Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 30 мар – РИА Новости. Призраки императорской армии Японии возрождаются в лице ее сил самообороны, которые Токио непрестанно развивает, и "агрессивные амбиции" Японии приведут человечество к "большой беде", говорится в статье Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).
ЦТАК в комментарии раскритиковало то, что бывший командующий ВМС сил самообороны Японии стал главой храма Ясукуни, который в странах Азии часто ассоциируется с японским милитаризмом. Агентство заявляет, что в стране, где поклонение в этом храме за упокой душ "крупнейших военных преступников" стало "политической традицией", это несет особый смысл.
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В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Там хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
По словам ЦТАК, сторонники "агрессии" в Японии возрождают в обществе крайний национализм, а молитва в синтоистском храме Ясукуни направлена на "осуществление милитаризации и реваншистской амбиции" Японии. Таким образом, пишет ЦТАК, призраки этих военных преступников становятся "духовными учителями" для современных чиновников, и все это - под руководством бывшего командующего ВМС сил самообороны.
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"Реальность в Японии такова, что призраки "императорской армии", которая в прошлом веке встала на агрессию и грабеж, откровенно возрождаются под лицом "отрядов самообороны" - современной "императорской армии", до костей проникнутой милитаристическим ядом… Все, кто любит мир, должны повысить бдительность в отношении возрождения призраков "императорской армии" в темном уголке синтоистского храма", - говорится в комментарии.
Агентство отмечает, что Япония "приукрашивает" свои прошлые преступления путем "искажения истории" и неустанно расширяет свои силы самообороны, превращает их в "наступательные вооруженные силы", обладающие сверхсовременными вооружениями, ссылаясь на некую "усиливающуюся угрозу" со стороны окружающих стран.
ЦТАК предупреждает, что "агрессивные амбиции" Японии есть и останутся неизменными, а попустительство им очевидно приведет человечество "к большой беде".
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