https://ria.ru/20240330/yaponiya-1936771122.html

В КНДР рассказали о возрождении японского милитаризма

В КНДР рассказали о возрождении японского милитаризма - РИА Новости, 30.03.2024

В КНДР рассказали о возрождении японского милитаризма

Призраки императорской армии Японии возрождаются в лице ее сил самообороны, которые Токио непрестанно развивает, и "агрессивные амбиции" Японии приведут... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T04:08

2024-03-30T04:08

2024-03-30T04:08

в мире

япония

токио

азия

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104248/36/1042483606_0:137:3000:1825_1920x0_80_0_0_c09544acd725be5046287df86fc14409.jpg

СЕУЛ, 30 мар – РИА Новости. Призраки императорской армии Японии возрождаются в лице ее сил самообороны, которые Токио непрестанно развивает, и "агрессивные амбиции" Японии приведут человечество к "большой беде", говорится в статье Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК). ЦТАК в комментарии раскритиковало то, что бывший командующий ВМС сил самообороны Японии стал главой храма Ясукуни, который в странах Азии часто ассоциируется с японским милитаризмом. Агентство заявляет, что в стране, где поклонение в этом храме за упокой душ "крупнейших военных преступников" стало "политической традицией", это несет особый смысл. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Там хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны. По словам ЦТАК, сторонники "агрессии" в Японии возрождают в обществе крайний национализм, а молитва в синтоистском храме Ясукуни направлена на "осуществление милитаризации и реваншистской амбиции" Японии. Таким образом, пишет ЦТАК, призраки этих военных преступников становятся "духовными учителями" для современных чиновников, и все это - под руководством бывшего командующего ВМС сил самообороны. "Реальность в Японии такова, что призраки "императорской армии", которая в прошлом веке встала на агрессию и грабеж, откровенно возрождаются под лицом "отрядов самообороны" - современной "императорской армии", до костей проникнутой милитаристическим ядом… Все, кто любит мир, должны повысить бдительность в отношении возрождения призраков "императорской армии" в темном уголке синтоистского храма", - говорится в комментарии. Агентство отмечает, что Япония "приукрашивает" свои прошлые преступления путем "искажения истории" и неустанно расширяет свои силы самообороны, превращает их в "наступательные вооруженные силы", обладающие сверхсовременными вооружениями, ссылаясь на некую "усиливающуюся угрозу" со стороны окружающих стран. ЦТАК предупреждает, что "агрессивные амбиции" Японии есть и останутся неизменными, а попустительство им очевидно приведет человечество "к большой беде".

https://ria.ru/20231209/derzhava-1914751556.html

https://ria.ru/20240119/kndr-1922243361.html

https://ria.ru/20240314/parad-1932852198.html

япония

токио

азия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, токио, азия, кндр (северная корея)