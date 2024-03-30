https://ria.ru/20240330/tikhonova-1936787211.html

Евгения Тихонова: влияние России будет позитивным для жителей Африки

Евгения Тихонова: влияние России будет позитивным для жителей Африки - РИА Новости, 30.03.2024

Евгения Тихонова: влияние России будет позитивным для жителей Африки

"Русский дом" открыл свои двери в африканской стране Буркина-Фасо и уже начал знакомить африканцев с русским языком и русской культурой. Глава "Русского дома" в РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T11:00

2024-03-30T11:00

2024-03-30T11:00

интервью - авторы

интервью

россия

африка

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

санкт-петербургский государственный университет

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"Русский дом" открыл свои двери в африканской стране Буркина-Фасо и уже начал знакомить африканцев с русским языком и русской культурой. Глава "Русского дома" в Буркина-Фасо Евгения Тихонова в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Харченко рассказала о работе организации, а также о гастролях русского балета и симфонических оркестров.– Можете рассказать про "Русский дом"?– Мы открылись недавно, в самом начале января. Наша команда прилетела сюда 2 января, и с первого же дня у нас началась работа – до открытия фотовыставки "Окно в Россию" оставалось чуть более недели. Здесь, в Буркина-Фасо, мы представляем "Центр народной дипломатии" и, соответственно, мы являемся негосударственным "Русским домом". Тем не менее, мы работаем вместе с Россотрудничеством, поэтому имеем право называться "Русским домом".– Какой ваш самый главный проект сейчас здесь?– Я бы сказала, что самый главный проект - это весь "Русский дом", потому что мы не делаем что-то одно, у нас много проектов. Мы запустили курсы русского языка, и сейчас на наших курсах активно занимаются примерно 120 человек. Еще около 1200 находятся в листе ожидания. Чтобы удовлетворить такой значительный спрос, мы решили организовать дистанционные курсы совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом.– Кто посещает эти курсы русского языка? Кого вы отбираете?– Мы смотрим, прежде всего, на мотивацию. Есть люди, которым по 19, 20 лет, они являются студентами местных вузов или рассматривают возможность поступить в магистратуру куда-то еще. Есть люди, которым 30-40 лет, у них есть профессия, но они хотят учить русский язык для того, чтобы повысить свою стоимость на рынке труда. То есть, они хорошие специалисты, но зная русский язык, смогут работать с бизнесом, который приходит сюда из России. Есть люди, которым просто интересно. Мотивация разная у всех. У кого-то получается быстро, у кого-то не очень получается. У нас пять взрослых групп, шестая детская и еще одна группа, которую мы называем "разговорный клуб". Это люди, которые учились в России или в Советском Союзе, которым нужно поддерживать свой русский язык на достойном уровне.– А сколько длится ваша программа обучения?– У нас программа рассчитана на год. По окончании этой программы у наших слушателей будут базовые знания по фонетике, грамматике, они смогут объясниться по-русски, когда приедут в Россию, не потеряются, смогут спросить дорогу. Мы должны понимать, что в английском языке этот уровень считается достаточно низким. В русском языке, со всеми падежами, склонениями, спряжениями, овладение этим уровнем занимает большее время. Для каждого языка, исходя из его сложности, грамматического строя, лексической наполненности требуется разное время. Соответственно, у нас год, и я думаю, что это будет где-то уровень А2- В1.– А если вы видите, что какие-то студенты показывают успехи, для них будет какое-то продолжение после окончания ваших курсов?– Мы будем рекомендовать им пытаться поступать в Россию. Для этого мы работаем с Санкт-Петербургским государственным университетом, потому что они заинтересованы в студентах. Наши курсы - это хорошее подспорье для того, чтобы не терять потом год в России на изучение русского языка. Потому что как обычно происходит? Мальчик или девочка приезжает в Россию, и они первый год учат только русский язык. То есть, они еще даже не начали учиться профессии, а это уже расходы, связанные с проживанием в чужой стране. С помощью наших курсов этот год они могут провести здесь, у себя дома, с минимумом расходов, потому что занятия у нас бесплатные. Соответственно, люди ведут обычную жизнь, просто от них требуется вкладываться и учиться. И таких людей, на самом деле, не так уж и мало.– Как я понял, местные жители видят перспективу в изучении русского языка? Хотя это не совсем очевидно, потому что здесь российских компаний не так уж и много.– Вы знаете, этот очень тонкий момент. Мне кажется, если африканские ребята смогут потом поехать учиться в Россию, привезти оттуда не только русский язык, но и профессию, то это очень перспективно. Рано или поздно сюда зайдут российские кампании. Посмотрите на Китай, на все эти институты Конфуция – это тоже элемент мягкой силы. Сейчас практически в каждом крупном городе по три-четыре института Конфуция. И посмотрите, насколько тихо и спокойно китайский язык вошел в нашу жизнь. В школах его уже учат, есть ЕГЭ по китайскому языку. У нас даже в музеях везде надписи по-русски, по-английски, и по-китайски. Понимаете, он тихонечко как-то проник во все сферы нашей жизни. Да, это элемент мягкой силы. Я думаю, "Русские дома" – это в какой-то мере тоже элемент мягкой силы России. Ну и наша задача не упустить эти шансы, которые нам даются.– А можно ли сказать, что если бы раньше уделялось чуть больше внимания этому региону, то сейчас какие-то процессы бы проще происходили?– Мы должны работать с теми вводными данными, которые у нас есть, ни с какими больше. Конечно, можно сказать, что если бы раньше африканской повестке уделяли чуть больше внимания, то и результат был бы другой. Но факт таков, что у нас сейчас есть Африка и, слава Богу, к ней начинают проявлять интерес на государственном уровне. Потому что, например, 20 лет назад командировка в Африку считалась условной ссылкой. Могила неизвестного дипломата - ну да, где-то там Россия присутствует. А мы вовсю пытались укрепиться в бывших метрополиях: Франция, Великобритания... Сейчас Россия подняла голову в Африке, я считаю, что это очень круто, это прекрасная возможность и главное для нас - не упустить этот шанс.– Чувствуется, что идет передел мира. И вполне возможно, что Альянс государств Сахеля превратиться в конфедерацию. Может быть, это будет новое образование.– Я не вижу ничего плохого в словосочетании "передел мира". Скажем так, это скорее передел сфер влияния. И влиять-то можно по-разному. Можно выкачивать ресурсы, как это делали западные страны. При всем богатстве природных ресурсов, полезных ископаемых, которыми обладает Африка, вы видите сами, что тут условия жизни, мягко говоря, сложные. И метрополии жили за счет этих ресурсов. А если сюда придет Россия и принесет какое-то собственное влияние, то оно будет позитивным для жителей этого региона.– Можете рассказать, какими еще проектами вы занимаетесь?– Я бы хотела привезти сюда русский балет. Возможно, будут также гастроли симфонических оркестров, ансамблей танца, недели российского кино. В плане образования мы хотим делать более специализированные курсы русского языка. Хотим обучать особым профессиям, которые здесь нужны. Китайцы то же самое делают, и делают это прекрасно. Они открывают, например, в африканских странах курсы, школы, которые помогают людям освоить управление каким-нибудь агрегатов, технически сложным процессом. При этом они учат китайский язык, и на выходе получаются специалисты, говорящие по-китайски и готовые работать в этой сфере. Китайцам это выгодно, потому что на месте научить и нанять человека гораздо проще, чем привозить его из Китая. Я также хотела бы открыть музыкальную школу для детей, танцевальную школу, потому что это инвестиции в будущее. Вкладываясь в детей, мы меняем мир. И эти дети потом поймут, что в них заложили русские преподаватели. Вы, наверное, знаете, что ЮАР была первой страной в мире, которая сделала пересадку сердца. В Союзе пытались, в Америке пытались, и в Европе пытались. Но получилось у ЮАР. При этом хирург был африканцем и учился в Советском Союзе. Он всю жизнь был благодарен советским преподавателям за то, что они его этому научили. Потом во всем мире стали делать пересадку сердца, но, тем не менее, первым был африканец, который учился в Советском Союзе. Вот это круто, понимаете? В этом я и вижу смысл нашей работы – работать в Африке и для Африки, во славу России.

https://ria.ru/20240303/afrikantsy-1930826692.html

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африка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, россия, африка, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), санкт-петербургский государственный университет