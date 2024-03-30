Песков рассказал о реакции Путина на трагедии, подобные теракту в "Крокусе"
Песков: трагедии, подобные теракту в "Крокусе", Путин пропускает через себя
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время обращения к гражданам России после теракта в "Крокусе"
Владимир Путин во время обращения к гражданам России после теракта в "Крокусе". Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Путин пропускает через себя трагедии, подобные теракту в "Крокус Сити Холле", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
"Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя, и поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами", — сказал представитель Кремля.
Опубликовано видео работы Путина после теракта в "Крокусе"
24 марта, 12:44
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.
Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.
Басманный суд арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.