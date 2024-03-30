https://ria.ru/20240330/terakt-1936823814.html

Песков рассказал о реакции Путина на трагедии, подобные теракту в "Крокусе"

Песков рассказал о реакции Путина на трагедии, подобные теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024

Песков рассказал о реакции Путина на трагедии, подобные теракту в "Крокусе"

Владимир Путин пропускает через себя трагедии, подобные теракту в "Крокус Сити Холле", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T14:21

2024-03-30T14:21

2024-03-30T15:09

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

владимир путин

дмитрий песков

россия

московская область (подмосковье)

александр бортников

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Путин пропускает через себя трагедии, подобные теракту в "Крокус Сити Холле", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале."Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя, и поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами", — сказал представитель Кремля.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.Басманный суд арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.

https://ria.ru/20240324/putin-1935455734.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, крокус сити холл, владимир путин, дмитрий песков, россия, московская область (подмосковье), александр бортников, украина, великобритания, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), павел зарубин