https://ria.ru/20240330/svo-1936844361.html

Оренбургская область отправила шесть КАМАЗов в зону СВО

Оренбургская область отправила шесть КАМАЗов в зону СВО - РИА Новости, 30.03.2024

Оренбургская область отправила шесть КАМАЗов в зону СВО

Власти Оренбуржья отправили в зону спецоперации шесть КАМАЗов для штурмовиков и десантников из региона, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T16:50

2024-03-30T16:50

2024-03-30T16:50

надежные люди

оренбургская область

денис паслер

камаз (завод)

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УФА, 30 мар – РИА Новости. Власти Оренбуржья отправили в зону спецоперации шесть КАМАЗов для штурмовиков и десантников из региона, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Грузовые машины "за ленточкой" всегда нужны. Из Оренбуржья на фронт отправили 6 КАМАЗов с гуманитарной помощью. Машины передадут нашим бойцам - штурмовикам и десантникам. Очередной гуманитарный груз собран оренбургскими предприятиями, общественными организациями, жителями нашего региона", - написал Паслер в своем Telegram-канале. По его словам, с начала спецоперации Оренбуржье регулярно передает оборудование, машины, медикаменты, предметы первой необходимости, продукты на передовую. Один из постоянных участников - благотворительный фонд гуманитарной помощи "Защитник", который создан в июне 2022 года. Паслер рассказал, что фонд работает по заявкам бойцов, обеспечивая их, в том числе, дронами с планшетами управления, противодронными ружьями, тактическим обмундированием, бронежилетами, автомобилями для тыловых служб снабжения. Все необходимое бойцы получают благодаря добровольным пожертвованиям жителей региона, средствам, которые перечисляют государственные и муниципальные служащие, сотрудники бюджетных организаций. За 2022-2023 годы фонд в общей сложности передал на фронт грузов более чем на 155 миллионов рублей. "Сбор гуманитарной помощи – это самое малое, чем мы можем помочь нашим ребятам. Спасибо всем, кто участвует. Победа будет за нами!", - добавил оренбургский губернатор.

https://ria.ru/20240329/braslety-1936748491.html

https://ria.ru/20240329/gruzy-1936680020.html

оренбургская область

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оренбургская область, денис паслер, камаз (завод)