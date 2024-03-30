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Оренбургская область отправила шесть КАМАЗов в зону СВО - РИА Новости, 30.03.2024
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16:50 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/svo-1936844361.html
Оренбургская область отправила шесть КАМАЗов в зону СВО
Оренбургская область отправила шесть КАМАЗов в зону СВО - РИА Новости, 30.03.2024
Оренбургская область отправила шесть КАМАЗов в зону СВО
Власти Оренбуржья отправили в зону спецоперации шесть КАМАЗов для штурмовиков и десантников из региона, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T16:50
2024-03-30T16:50
надежные люди
оренбургская область
денис паслер
камаз (завод)
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УФА, 30 мар – РИА Новости. Власти Оренбуржья отправили в зону спецоперации шесть КАМАЗов для штурмовиков и десантников из региона, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Грузовые машины "за ленточкой" всегда нужны. Из Оренбуржья на фронт отправили 6 КАМАЗов с гуманитарной помощью. Машины передадут нашим бойцам - штурмовикам и десантникам. Очередной гуманитарный груз собран оренбургскими предприятиями, общественными организациями, жителями нашего региона", - написал Паслер в своем Telegram-канале. По его словам, с начала спецоперации Оренбуржье регулярно передает оборудование, машины, медикаменты, предметы первой необходимости, продукты на передовую. Один из постоянных участников - благотворительный фонд гуманитарной помощи "Защитник", который создан в июне 2022 года. Паслер рассказал, что фонд работает по заявкам бойцов, обеспечивая их, в том числе, дронами с планшетами управления, противодронными ружьями, тактическим обмундированием, бронежилетами, автомобилями для тыловых служб снабжения. Все необходимое бойцы получают благодаря добровольным пожертвованиям жителей региона, средствам, которые перечисляют государственные и муниципальные служащие, сотрудники бюджетных организаций. За 2022-2023 годы фонд в общей сложности передал на фронт грузов более чем на 155 миллионов рублей. "Сбор гуманитарной помощи – это самое малое, чем мы можем помочь нашим ребятам. Спасибо всем, кто участвует. Победа будет за нами!", - добавил оренбургский губернатор.
https://ria.ru/20240329/braslety-1936748491.html
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РИА Новости
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оренбургская область, денис паслер, камаз (завод)
Надежные люди, Оренбургская область, Денис Паслер, КамАЗ (завод)
Оренбургская область отправила шесть КАМАЗов в зону СВО

Паслер: Оренбургская область отправила шесть КАМАЗов в зону СВО

© Денис Паслер/TelegramКамазы отправленные из Оренбургской области в зону СВО
Камазы отправленные из Оренбургской области в зону СВО
© Денис Паслер/Telegram
Камазы отправленные из Оренбургской области в зону СВО
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УФА, 30 мар – РИА Новости. Власти Оренбуржья отправили в зону спецоперации шесть КАМАЗов для штурмовиков и десантников из региона, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"Грузовые машины "за ленточкой" всегда нужны. Из Оренбуржья на фронт отправили 6 КАМАЗов с гуманитарной помощью. Машины передадут нашим бойцам - штурмовикам и десантникам. Очередной гуманитарный груз собран оренбургскими предприятиями, общественными организациями, жителями нашего региона", - написал Паслер в своем Telegram-канале.
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По его словам, с начала спецоперации Оренбуржье регулярно передает оборудование, машины, медикаменты, предметы первой необходимости, продукты на передовую. Один из постоянных участников - благотворительный фонд гуманитарной помощи "Защитник", который создан в июне 2022 года.
Паслер рассказал, что фонд работает по заявкам бойцов, обеспечивая их, в том числе, дронами с планшетами управления, противодронными ружьями, тактическим обмундированием, бронежилетами, автомобилями для тыловых служб снабжения. Все необходимое бойцы получают благодаря добровольным пожертвованиям жителей региона, средствам, которые перечисляют государственные и муниципальные служащие, сотрудники бюджетных организаций. За 2022-2023 годы фонд в общей сложности передал на фронт грузов более чем на 155 миллионов рублей.
"Сбор гуманитарной помощи – это самое малое, чем мы можем помочь нашим ребятам. Спасибо всем, кто участвует. Победа будет за нами!", - добавил оренбургский губернатор.
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Надежные людиОренбургская областьДенис ПаслерКамАЗ (завод)
 
 
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