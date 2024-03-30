https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936863999.html

Спецоперация, 30 марта: ВС нанесли 58 ударов по объектам Украины за неделю

Спецоперация, 30 марта: ВС нанесли 58 ударов по объектам Украины за неделю - РИА Новости, 30.03.2024

Спецоперация, 30 марта: ВС нанесли 58 ударов по объектам Украины за неделю

Российские войска нанесли за неделю 58 ударов по объектам Украины, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в субботу ПВО сбила семь дронов над... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T19:23

2024-03-30T19:23

2024-03-30T19:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

белгородская область

сергей шойгу

владимир зеленский

вячеслав гладков

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Российские войска нанесли за неделю 58 ударов по объектам Украины, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в субботу ПВО сбила семь дронов над Белгородской областью. Сводка Минобороны за неделюПо данным Минобороны РФ, за неделю ВСУ потеряли на купянском направлении 310 военных и два танка, отражены 11 контратак. На донецком направлении в результате успешных действий улучшено тактическое положение по переднему краю, отражены 12 контратак, противник потерял более 2360 военных, пять танков. На авдеевском направлении ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей, отражены 64 контратаки противника, ВСУ потеряли свыше 1870 военных, 13 танков. На южнодонецком направлении улучшено тактическое положение по переднему краю, отражены пять контратак ВСУ, потери противника составили более 860 военных. На херсонском направлении противник потерял более 370 военнослужащих, два танка. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. За неделю поражены 88 орудий артиллерии противника, из них 30 западного производства, включая М777, Krab, FH-70, М109 Paladin, САУ Panzerhaubitze 2000, М198, CAESAR, сбиты 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты ADM-160, две авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Ураган". ВС России нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе "Цирконами" Российские войска нанесли за неделю один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. "Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены", - отметили в Минобороны. ВС России уничтожили место дислокации ВСУ ударов двух ракет из "Искандера"Российские войска уничтожили в Харьковской области место дислокации украинских войск ударом двух ракет из ОТРК "Искандер", видео предоставило Минобороны РФ. Отмечается, что место дислокации личного состава и военной техники украинских националистов в лесном массиве на территории Харьковской области было выявлено расчетом беспилотного летательного аппарата группировки войск "Запад" в ходе ведения разведки. ПВО сбила семь дронов ВСУ над Белгородской областьюРоссийские средства ПВО за сутки уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью: два утром, еще два около 14.00, один около 15.00 и еще два около 17.00. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что украинская армия за прошедшие сутки атаковала Белгородскую область более 50 раз, погиб один мирный житель, 4 человека пострадали, в том числе ребенок. Шойгу приехал на предприятия ОПК в Алтайском крае и призвал "пахать"Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае, сообщили в Минобороны России. Министр проинспектировал производство сложных комплектующих на предприятии, которое выпускает составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, боеприпасам реактивных систем залпового огня, гранатометным боеприпасам и патронным лентам. Руководитель предприятия доложил Шойгу, что с 2022 года на заводе увеличен объем выпускаемой продукции в 3,5 раза, активно развивается производственная база, запускаются новые участки и ведется строительство дополнительных производственных мощностей. Также Шойгу потребовал урегулировать вопросы с реконструкцией оборонных предприятий в Алтайском крае и привлечь к ответственности организации, срывающие сроки. "Страна выделила огромные деньги на то, чтобы вы здесь могли производить то, что нам надо. Все напрягаются, все делают всë, чтобы это оборудование пришло сюда. А у вас на такое количество станков, тут их больше 30 стоит, три наладчика. Что вы тут налаживаете? Вы должны пахать в три смены", - сказал министр. Зеленский впервые допустил переговоры с Россией без идеи выхода Украины на границы 1991 годаПрезидент Украины Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года. Киев ранее заявлял, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. В интервью телеканалу CBS News Зеленский заявил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. "Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Я уверен: когда он (президент России Владимир Путин) потеряет то, что он захватил, начиная с 2022 года, он... будет готов к диалогу", - сказал Зеленский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, сказал, что геополитическая реальность с момента начала спецоперации поменялась, границы России и Украины изменились, и всем придется считаться с тем, что у РФ появились четыре новых субъекта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936839409.html

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безопасность, россия, украина, белгородская область, сергей шойгу, владимир зеленский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины