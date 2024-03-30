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Российские войска уничтожили место дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 30.03.2024 (обновлено: 16:06 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936832505.html
Российские войска уничтожили место дислокации ВСУ в Харьковской области
Российские войска уничтожили место дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.03.2024
Российские войска уничтожили место дислокации ВСУ в Харьковской области
Российские войска уничтожили в Харьковской области место дислокации украинских войск ударом двух ракет из ОТРК "Искандер", видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:28
2024-03-30T16:06
специальная военная операция на украине
безопасность
украинский демократический альянс за реформы (удар)
россия
харьковская область
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские войска уничтожили в Харьковской области место дислокации украинских войск ударом двух ракет из ОТРК "Искандер", видео предоставило Минобороны РФ. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения района восстановления боеспособности подразделений 32 механизированной бригады ВСУ двумя ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".Отмечается, что место дислокации личного состава и военной техники украинских националистов в лесном массиве на территории Харьковской области было выявлено расчетом беспилотного летательного аппарата группировки войск "Запад" в ходе ведения разведки."Координаты обнаруженной групповой цели были переданы оператором разведывательного дрона на пункт боевого управления. Вслед за этим незамедлительно последовало решение на нанесение ракетного удара", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение места дислокации украинских националистов в Харьковской области
ВС РФ уничтожили в Харьковской области место дислокации украинских националистов ударом двух ракет "Искандер"
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безопасность, украинский демократический альянс за реформы (удар), россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Россия, Харьковская область
Российские войска уничтожили место дислокации ВСУ в Харьковской области

МО: российские войска уничтожили место дислокации ВСУ в Харьковской области

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские войска уничтожили в Харьковской области место дислокации украинских войск ударом двух ракет из ОТРК "Искандер", видео предоставило Минобороны РФ.
© РИА НовостиУничтожение ударом двух ракет "Искандер" ВС РФ места дислокации украинских националистов в Харьковской области
Уничтожение ударом двух ракет Искандер ВС РФ места дислокации украинских националистов в Харьковской области
© РИА Новости
Уничтожение ударом двух ракет "Искандер" ВС РФ места дислокации украинских националистов в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения района восстановления боеспособности подразделений 32 механизированной бригады ВСУ двумя ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".
Отмечается, что место дислокации личного состава и военной техники украинских националистов в лесном массиве на территории Харьковской области было выявлено расчетом беспилотного летательного аппарата группировки войск "Запад" в ходе ведения разведки.
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"Координаты обнаруженной групповой цели были переданы оператором разведывательного дрона на пункт боевого управления. Вслед за этим незамедлительно последовало решение на нанесение ракетного удара", - сообщили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)РоссияХарьковская область
 
 
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