https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936832505.html
Российские войска уничтожили место дислокации ВСУ в Харьковской области
Российские войска уничтожили место дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.03.2024
Российские войска уничтожили место дислокации ВСУ в Харьковской области
Российские войска уничтожили в Харьковской области место дислокации украинских войск ударом двух ракет из ОТРК "Искандер", видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:28
2024-03-30T15:28
2024-03-30T16:06
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские войска уничтожили в Харьковской области место дислокации украинских войск ударом двух ракет из ОТРК "Искандер", видео предоставило Минобороны РФ. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения района восстановления боеспособности подразделений 32 механизированной бригады ВСУ двумя ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".Отмечается, что место дислокации личного состава и военной техники украинских националистов в лесном массиве на территории Харьковской области было выявлено расчетом беспилотного летательного аппарата группировки войск "Запад" в ходе ведения разведки."Координаты обнаруженной групповой цели были переданы оператором разведывательного дрона на пункт боевого управления. Вслед за этим незамедлительно последовало решение на нанесение ракетного удара", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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Уничтожение места дислокации украинских националистов в Харьковской области
ВС РФ уничтожили в Харьковской области место дислокации украинских националистов ударом двух ракет "Искандер"
2024-03-30T15:28
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безопасность, украинский демократический альянс за реформы (удар), россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Россия, Харьковская область
Российские войска уничтожили место дислокации ВСУ в Харьковской области
МО: российские войска уничтожили место дислокации ВСУ в Харьковской области