https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936832505.html

Российские войска уничтожили место дислокации ВСУ в Харьковской области

Российские войска уничтожили место дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.03.2024

Российские войска уничтожили место дислокации ВСУ в Харьковской области

Российские войска уничтожили в Харьковской области место дислокации украинских войск ударом двух ракет из ОТРК "Искандер", видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:28

2024-03-30T15:28

2024-03-30T16:06

специальная военная операция на украине

безопасность

украинский демократический альянс за реформы (удар)

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские войска уничтожили в Харьковской области место дислокации украинских войск ударом двух ракет из ОТРК "Искандер", видео предоставило Минобороны РФ. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения района восстановления боеспособности подразделений 32 механизированной бригады ВСУ двумя ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".Отмечается, что место дислокации личного состава и военной техники украинских националистов в лесном массиве на территории Харьковской области было выявлено расчетом беспилотного летательного аппарата группировки войск "Запад" в ходе ведения разведки."Координаты обнаруженной групповой цели были переданы оператором разведывательного дрона на пункт боевого управления. Вслед за этим незамедлительно последовало решение на нанесение ракетного удара", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение места дислокации украинских националистов в Харьковской области ВС РФ уничтожили в Харьковской области место дислокации украинских националистов ударом двух ракет "Искандер" 2024-03-30T15:28 true PT0M17S

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безопасность, украинский демократический альянс за реформы (удар), россия, харьковская область