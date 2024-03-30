https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936830563.html
Российские военные нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю
Российские военные нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 30.03.2024
Российские военные нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:14
2024-03-30T15:14
2024-03-30T15:49
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщили в субботу в Минобороны РФ."С 23 по 30 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников"."Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю
ВС РФ нанесли 1 массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщили в субботу в Минобороны РФ
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"С 23 по 30 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников".
"Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены", - отметили в Минобороны.