https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936830563.html

Российские военные нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю

Российские военные нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 30.03.2024

Российские военные нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю

Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:14

2024-03-30T15:14

2024-03-30T15:49

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщили в субботу в Минобороны РФ."С 23 по 30 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников"."Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)