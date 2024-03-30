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Российские военные нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 30.03.2024
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15:14 30.03.2024 (обновлено: 15:49 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936830563.html
Российские военные нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю
Российские военные нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 30.03.2024
Российские военные нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:14
2024-03-30T15:49
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщили в субботу в Минобороны РФ."С 23 по 30 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников"."Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю

ВС РФ нанесли 1 массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"С 23 по 30 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре", - сказали в ведомстве.
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Там уточнили, что "в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников".
"Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены", - отметили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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