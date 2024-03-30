https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936829945.html

Киев потерял около 300 военных на Купянском направлении за неделю

Киев потерял около 300 военных на Купянском направлении за неделю - РИА Новости, 30.03.2024

Киев потерял около 300 военных на Купянском направлении за неделю

Войска Украины потеряли за неделю на Купянском направлении около 300 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:14

2024-03-30T15:14

2024-03-30T15:26

специальная военная операция на украине

киев

сша

безопасность

харьковская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на Купянском направлении около 300 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества."Потери противника за неделю составили до 310 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 22 автомобиля."Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе три гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

киев

сша

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, сша, безопасность, харьковская область, украина, вооруженные силы украины