Киев потерял около 300 военных на Купянском направлении за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли 300 военных и технику на Купянском направлении за неделю
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на Купянском направлении около 300 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
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Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.
"Потери противника за неделю составили до 310 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 22 автомобиля.
"Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе три гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - сказали в ведомстве.
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