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Киев потерял около 300 военных на Купянском направлении за неделю - РИА Новости, 30.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 30.03.2024 (обновлено: 15:26 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936829945.html
Киев потерял около 300 военных на Купянском направлении за неделю
Киев потерял около 300 военных на Купянском направлении за неделю - РИА Новости, 30.03.2024
Киев потерял около 300 военных на Купянском направлении за неделю
Войска Украины потеряли за неделю на Купянском направлении около 300 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:14
2024-03-30T15:26
специальная военная операция на украине
киев
сша
безопасность
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на Купянском направлении около 300 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества."Потери противника за неделю составили до 310 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 22 автомобиля."Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе три гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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киев, сша, безопасность, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Безопасность, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев потерял около 300 военных на Купянском направлении за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли 300 военных и технику на Купянском направлении за неделю

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на Купянском направлении около 300 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.
"Потери противника за неделю составили до 310 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 22 автомобиля.
"Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе три гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевСШАБезопасностьХарьковская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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