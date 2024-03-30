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Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936772914.html
Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.03.2024
Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
Артиллеристы 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск во взаимодействии с операторами FPV-дронов уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T05:14
2024-03-30T05:14
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Артиллеристы 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск во взаимодействии с операторами FPV-дронов уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, рассказали журналистам в Минобороны. "Расчеты 152-миллиметровых орудий "Гиацинт-Б" 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск во взаимодействии с операторами FPV-дронов нанесли огневое поражение находящейся в укрытиях на позициях живой силе противника на донецком направлении специальной военной операции", - рассказали в ведомстве. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы наносят удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, фортификационным сооружениям, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника. Операторы ударных дронов-камикадзе ювелирно уничтожают украинских националистов, укрывшихся в блиндажах и траншеях на переднем крае линии боевого соприкосновения, направляя ударные дроны или сбрасывая боеприпасы точно в цель. Артиллеристы в связке с подразделениями беспилотной летательной авиации благодаря слаженности и профессионализму расчетов тратят всего несколько минут от получения координат цели до нанесения удара, используя тактику частых смен огневых позиций.
https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936760072.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Украина
Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Артиллерия и FPV-дроны вместе уничтожили опорники ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Артиллеристы 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск во взаимодействии с операторами FPV-дронов уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, рассказали журналистам в Минобороны.
"Расчеты 152-миллиметровых орудий "Гиацинт-Б" 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск во взаимодействии с операторами FPV-дронов нанесли огневое поражение находящейся в укрытиях на позициях живой силе противника на донецком направлении специальной военной операции", - рассказали в ведомстве.
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В ходе выполнения боевых задач артиллеристы наносят удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, фортификационным сооружениям, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника.
Операторы ударных дронов-камикадзе ювелирно уничтожают украинских националистов, укрывшихся в блиндажах и траншеях на переднем крае линии боевого соприкосновения, направляя ударные дроны или сбрасывая боеприпасы точно в цель.
Артиллеристы в связке с подразделениями беспилотной летательной авиации благодаря слаженности и профессионализму расчетов тратят всего несколько минут от получения координат цели до нанесения удара, используя тактику частых смен огневых позиций.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссияУкраина
 
 
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