https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936772914.html

Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.03.2024

Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Артиллеристы 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск во взаимодействии с операторами FPV-дронов уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T05:14

2024-03-30T05:14

2024-03-30T05:14

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Артиллеристы 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск во взаимодействии с операторами FPV-дронов уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, рассказали журналистам в Минобороны. "Расчеты 152-миллиметровых орудий "Гиацинт-Б" 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск во взаимодействии с операторами FPV-дронов нанесли огневое поражение находящейся в укрытиях на позициях живой силе противника на донецком направлении специальной военной операции", - рассказали в ведомстве. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы наносят удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, фортификационным сооружениям, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника. Операторы ударных дронов-камикадзе ювелирно уничтожают украинских националистов, укрывшихся в блиндажах и траншеях на переднем крае линии боевого соприкосновения, направляя ударные дроны или сбрасывая боеприпасы точно в цель. Артиллеристы в связке с подразделениями беспилотной летательной авиации благодаря слаженности и профессионализму расчетов тратят всего несколько минут от получения координат цели до нанесения удара, используя тактику частых смен огневых позиций.

https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936760072.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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