https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936772740.html

Российские вертолеты поразили опорный пункт ВСУ под Купянском

Российские вертолеты поразили опорный пункт ВСУ под Купянском - РИА Новости, 30.03.2024

Российские вертолеты поразили опорный пункт ВСУ под Купянском

Ударная группа российских вертолетов нанесла поражение по опорному пункту и скоплению живой силы на купянском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T05:11

2024-03-30T05:11

2024-03-30T05:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ка-52 "аллигатор"

воздушно-космические силы россии

ми-35м

ми-8 амтш

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ударная группа российских вертолетов нанесла поражение по опорному пункту и скоплению живой силы на купянском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны России. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевого вертолета Ми-35М и многоцелевого вертолета Ми-8 поразила опорный пункт и скопление живой силы противника на купянском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи вертолетов нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. После применения авиаракет они выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета. "Была поставлена задача по уничтожению живой силы противника. Получили координаты, вышли в район, с учетом рельефа, складок местности, на предельно малой высоте. Далее - заход на цель, выполнили применение авиационных средств поражений. Отход от цели, полет по обратному маршруту. По докладам, цель успешно поражена", - сообщил командир экипажа с позывным "Монгол". Минобороны РФ также показало видеоролик, на кадрах - подготовка вертолетов на аэродроме, их взлет и выход на цель. Выстрел ракетами и отстрел тепловых ловушек демонстрируются с нескольких ракурсов. Видеоролик заканчивается возвращением авиагруппы на аэродром.

https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936760072.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, ка-52 "аллигатор", воздушно-космические силы россии, ми-35м, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф