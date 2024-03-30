https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936772557.html

Расчет "Гиацинт-Б" нанес удары по позициям ВСУ на Белгородском направлении

Расчет "Гиацинт-Б" нанес удары по позициям ВСУ на Белгородском направлении - РИА Новости, 30.03.2024

Расчет "Гиацинт-Б" нанес удары по позициям ВСУ на Белгородском направлении

Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" российской группировки войск "Запад" наносят поражение по позициям ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T05:08

2024-03-30T05:08

2024-03-30T05:11

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" российской группировки войск "Запад" наносят поражение по позициям ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, сообщили в Минобороны. "Боевые расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад", действуя в составе разведывательно-ударных контуров, наносят огневое поражение по живой силе и скоплению военной техники украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины", - говорится в сообщении. На видео, которое предоставило Минобороны РФ, можно наблюдать, как пушки поражают минометные расчеты противника, находящегося в лесополосе. Для корректировки артиллерийского огня применяются беспилотники, благодаря чему данные о результатах поражения противника поступают в режиме реального времени. Кроме того, при помощи дронов непрерывно отслеживается передвижение украинских подразделений. "На данном направлении расчеты пушек "Гиацинт-Б" ведут стрельбу на дальностях свыше 20 километров, ежедневно выполняют боевые задачи, уничтожая военные объекты, фортификационные сооружения и технику противника. Также расчеты ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тыловым районам противника, что мешает ему развивать наступление и закрепиться на передних рубежах. И тут очень важны скорость, обязательно точность, конечно, маскировка", - подчеркивается в сообщении. Подобные бои длятся недолго, что доказывает огневое превосходство ВС РФ, отмечают в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность