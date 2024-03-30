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Кадыров сообщил об уничтожении ДРГ на Белгородском направлении

Кадыров сообщил об уничтожении ДРГ на Белгородском направлении - РИА Новости, 30.03.2024

Кадыров сообщил об уничтожении ДРГ на Белгородском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что российские подразделения уничтожили еще одну диверсионную группу в приграничном районе на белгородском РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T00:08

2024-03-30T00:08

2024-03-30T00:48

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что российские подразделения уничтожили еще одну диверсионную группу в приграничном районе на белгородском направлении, прорыв границы не допущен. "Наши подразделения уничтожили очередную диверсионную группу в приграничном районе в белгородском направлении... Враг пытался скрыться в одном из заброшенных зданий, где намеревался оборудовать огневую позицию. Аэроразведка оперативно выявила их локацию, а артиллерия, в свою очередь, быстро ликвидировала противника", - написал Кадыров. Он отметил, что избежать прорыва границы удалось благодаря грамотной и эффективной работе подразделений.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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