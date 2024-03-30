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Кадыров сообщил об уничтожении ДРГ на Белгородском направлении - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:08 30.03.2024 (обновлено: 00:48 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936761610.html
Кадыров сообщил об уничтожении ДРГ на Белгородском направлении
Кадыров сообщил об уничтожении ДРГ на Белгородском направлении - РИА Новости, 30.03.2024
Кадыров сообщил об уничтожении ДРГ на Белгородском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что российские подразделения уничтожили еще одну диверсионную группу в приграничном районе на белгородском РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T00:08
2024-03-30T00:48
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что российские подразделения уничтожили еще одну диверсионную группу в приграничном районе на белгородском направлении, прорыв границы не допущен. "Наши подразделения уничтожили очередную диверсионную группу в приграничном районе в белгородском направлении... Враг пытался скрыться в одном из заброшенных зданий, где намеревался оборудовать огневую позицию. Аэроразведка оперативно выявила их локацию, а артиллерия, в свою очередь, быстро ликвидировала противника", - написал Кадыров. Он отметил, что избежать прорыва границы удалось благодаря грамотной и эффективной работе подразделений.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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рамзан кадыров, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Кадыров сообщил об уничтожении ДРГ на Белгородском направлении

Кадыров: российские подразделения уничтожили ДРГ на Белгородском направлении

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что российские подразделения уничтожили еще одну диверсионную группу в приграничном районе на белгородском направлении, прорыв границы не допущен.
"Наши подразделения уничтожили очередную диверсионную группу в приграничном районе в белгородском направлении... Враг пытался скрыться в одном из заброшенных зданий, где намеревался оборудовать огневую позицию. Аэроразведка оперативно выявила их локацию, а артиллерия, в свою очередь, быстро ликвидировала противника", - написал Кадыров.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он отметил, что избежать прорыва границы удалось благодаря грамотной и эффективной работе подразделений.
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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