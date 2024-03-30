https://ria.ru/20240330/southwind-1936808250.html

Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью

Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью - РИА Новости, 30.03.2024

Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью

Турецкая компания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T12:03

2024-03-30T12:03

2024-03-30T14:43

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Турецкая компания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР)."В связи с запретом на пролет над ЕС для авиакомпании Southwind отменена полетная программа в Анталью из Калининграда", — рассказали в организации.Оператор PEGAS Touristik предложит клиентам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, полный возврат или перелет через Москву и Санкт-Петербург, уточнили в АТОР.В АТОР добавили, что туроператоры PEGAS Touristik и Coral Travel из-за проблем у Southwind пересадят своих клиентов на рейс AZUR Air в Шарм-эш-Шейх 30 и 31 марта.

https://ria.ru/20240318/samolet-1934032045.html

https://ria.ru/20240129/malta-1924208779.html

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Ольга Фомченкова

новости - туризм, анталья (провинция), калининград, москва, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор), шарм-эш-шейх, coral travel