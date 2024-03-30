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Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью - РИА Новости, 30.03.2024
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Туризм
 
12:03 30.03.2024 (обновлено: 14:43 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/southwind-1936808250.html
Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью
Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью - РИА Новости, 30.03.2024
Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью
Турецкая компания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T12:03
2024-03-30T14:43
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Турецкая компания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР)."В связи с запретом на пролет над ЕС для авиакомпании Southwind отменена полетная программа в Анталью из Калининграда", — рассказали в организации.Оператор PEGAS Touristik предложит клиентам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, полный возврат или перелет через Москву и Санкт-Петербург, уточнили в АТОР.В АТОР добавили, что туроператоры PEGAS Touristik и Coral Travel из-за проблем у Southwind пересадят своих клиентов на рейс AZUR Air в Шарм-эш-Шейх 30 и 31 марта.
https://ria.ru/20240318/samolet-1934032045.html
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новости - туризм, анталья (провинция), калининград, москва, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор), шарм-эш-шейх, coral travel
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Калининград, Москва, Евросоюз, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Шарм-эш-Шейх, Coral Travel
Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью

Турецкая Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Southwind
Самолет авиакомпании Southwind - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолет авиакомпании Southwind. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Турецкая компания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"В связи с запретом на пролет над ЕС для авиакомпании Southwind отменена полетная программа в Анталью из Калининграда", — рассказали в организации.
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Оператор PEGAS Touristik предложит клиентам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, полный возврат или перелет через Москву и Санкт-Петербург, уточнили в АТОР.

По данным ассоциации, в четверг Брюссель объявил странам — членам ЕС, что Southwind Airlines запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии с санкционным регламентом. В понедельник Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщило, что не разрешило авиакомпании выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией".

В АТОР добавили, что туроператоры PEGAS Touristik и Coral Travel из-за проблем у Southwind пересадят своих клиентов на рейс AZUR Air в Шарм-эш-Шейх 30 и 31 марта.
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ТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)КалининградМоскваЕвросоюзАссоциация туроператоров России (АТОР)Шарм-эш-ШейхCoral Travel
 
 
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