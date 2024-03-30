Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью
Турецкая Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций
Самолет авиакомпании Southwind. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Турецкая компания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"В связи с запретом на пролет над ЕС для авиакомпании Southwind отменена полетная программа в Анталью из Калининграда", — рассказали в организации.
Оператор PEGAS Touristik предложит клиентам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, полный возврат или перелет через Москву и Санкт-Петербург, уточнили в АТОР.
По данным ассоциации, в четверг Брюссель объявил странам — членам ЕС, что Southwind Airlines запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии с санкционным регламентом. В понедельник Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщило, что не разрешило авиакомпании выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией".
В АТОР добавили, что туроператоры PEGAS Touristik и Coral Travel из-за проблем у Southwind пересадят своих клиентов на рейс AZUR Air в Шарм-эш-Шейх 30 и 31 марта.
Популярная у российских туристов авиакомпания прекращает полеты
29 января, 18:52