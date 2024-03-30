https://ria.ru/20240330/shoygu-1936789292.html

Шойгу потребовал от работников завода ОПК на Алтае пахать в три смены

Шойгу потребовал от работников завода ОПК на Алтае пахать в три смены - РИА Новости, 30.03.2024

Шойгу потребовал от работников завода ОПК на Алтае пахать в три смены

Министр обороны Сергей Шойгу призвал работников оборонного предприятия в Алтайском крае "пахать в три смены", видео с его участием опубликовало Минобороны. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T09:51

2024-03-30T09:51

2024-03-30T12:26

безопасность

россия

алтайский край

сергей шойгу

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу призвал работников оборонного предприятия в Алтайском крае "пахать в три смены", видео с его участием опубликовало Минобороны."Страна выделила огромные деньги на то, чтобы вы здесь могли производить то, что нам надо. Все напрягаются, все делают все, чтобы это оборудование пришло сюда. А у вас на такое количество станков, тут их больше 30 стоит, три наладчика. Что вы тут налаживаете? Вы должны пахать в три смены", — сказал глава ведомства.Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае.На одном из заводов, выпускающем составные части к авиационным, зенитным, гранатометным боеприпасам, снарядам реактивных систем залпового огня и патронным лентам, ему доложили, что увеличили производство в 3,5 раза.

https://ria.ru/20231006/opk-1900851378.html

https://ria.ru/20231007/shoygu-1901106124.html

россия

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Шойгу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае, сообщили в Минобороны России. 2024-03-30T09:51 true PT4M13S

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безопасность, россия, алтайский край, сергей шойгу