https://ria.ru/20240330/shoygu-1936782066.html

Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях ОПК на Алтае

Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях ОПК на Алтае - РИА Новости, 30.03.2024

Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях ОПК на Алтае

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае,... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T09:02

2024-03-30T09:02

2024-03-30T09:31

безопасность

россия

алтайский край

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае, сообщили в Минобороны России. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае", - говорится в сообщении. Отмечается, что Шойгу проинспектировал производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам на предприятии оборонно-промышленного комплекса, которое выпускает составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, боеприпасам реактивных систем залпового огня, гранатометным боеприпасам и патронным лентам.

https://ria.ru/20240126/opk-1923623794.html

россия

алтайский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае, сообщили в Минобороны России. 2024-03-30T09:02 true PT4M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, алтайский край, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)