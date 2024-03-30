https://ria.ru/20240330/shoygu-1936782066.html
Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях ОПК на Алтае
Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях ОПК на Алтае - РИА Новости, 30.03.2024
Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях ОПК на Алтае
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае,... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T09:02
2024-03-30T09:02
2024-03-30T09:31
безопасность
россия
алтайский край
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае, сообщили в Минобороны России. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае", - говорится в сообщении. Отмечается, что Шойгу проинспектировал производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам на предприятии оборонно-промышленного комплекса, которое выпускает составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, боеприпасам реактивных систем залпового огня, гранатометным боеприпасам и патронным лентам.
https://ria.ru/20240126/opk-1923623794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936785334_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_191b3e9bf0a1e6f56f681a2ec7b3b9ee.jpg
Шойгу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае, сообщили в Минобороны России.
2024-03-30T09:02
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PT4M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, алтайский край, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Алтайский край, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях ОПК на Алтае
Министр обороны Шойгу проверил выполнение ГОЗ предприятиями ОПК в Алтайском крае