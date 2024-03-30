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Шойгу потребовал решить вопросы с реконструкцией предприятий ОПК на Алтае - РИА Новости, 30.03.2024
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09:09 30.03.2024 (обновлено: 09:56 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/rekonstruktsiya-1936783392.html
Шойгу потребовал решить вопросы с реконструкцией предприятий ОПК на Алтае
Шойгу потребовал решить вопросы с реконструкцией предприятий ОПК на Алтае - РИА Новости, 30.03.2024
Шойгу потребовал решить вопросы с реконструкцией предприятий ОПК на Алтае
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал урегулировать вопросы с реконструкцией оборонных предприятий в Алтайском крае и привлечь к ответственности... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T09:09
2024-03-30T09:56
безопасность
россия
алтайский край
сергей шойгу
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал урегулировать вопросы с реконструкцией оборонных предприятий в Алтайском крае и привлечь к ответственности организации, срывающие сроки, сообщили в министерстве. Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. По итогам работы он провел рабочее совещание с участием руководства Минобороны и Минпромторга РФ, представителями профильных органов военного управления и генеральными директорами предприятий. "Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что на предприятиях в рамках реализации решения президента Российской Федерации начата работа по техническому перевооружению линий производства практически по всем направлениям изготовления вооружения и боеприпасов", - говорится в сообщении. По словам министра, это касается "как военной техники, так и всех необходимых компонентов для снаряжения боеприпасов, как для реактивной и ствольной артиллерии, так и для авиационных боеприпасов". Шойгу также отметил, что на предприятиях идет масштабная реконструкция. "Решение президента РФ, которое было принято в июле прошлого года, выполняется. Средства выделены в полном объеме и каких-либо вопросов по финансированию не возникает. На предприятиях приобретено оборудование, которое необходимо для проведения технического перевооружения. На все объекты закуплены строительные материалы. Единственное, что мешает нам своевременно и в плановом порядке выполнить те задачи, которые стоят перед нами, это вопросы, связанные с проектированием", - подчеркнул глава военного ведомства. Министр потребовал "в кратчайший срок урегулировать вопросы, связанные с задержкой разработки проектной документации", и привлечь к ответственности те организации, по вине которых сорваны сроки строительства новых объектов. "В целом предприятия выполняют, а по отдельным направлениям и перевыполняет программу 2024 года. Главное, чтобы мы могли в достаточном темпе и объемах продолжать выполнение государственного оборонного заказа в четвертом квартале 2024 года и в последующие годы", - подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20231007/shoygu-1901106124.html
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безопасность, россия, алтайский край, сергей шойгу, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Безопасность, Россия, Алтайский край, Сергей Шойгу, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Шойгу потребовал решить вопросы с реконструкцией предприятий ОПК на Алтае

Шойгу потребовал решить вопросы с реконструкцией оборонных предприятий на Алтае

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проверяет ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. 30 марта 2024
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверяет ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. 30 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверяет ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. 30 марта 2024
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал урегулировать вопросы с реконструкцией оборонных предприятий в Алтайском крае и привлечь к ответственности организации, срывающие сроки, сообщили в министерстве.
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. По итогам работы он провел рабочее совещание с участием руководства Минобороны и Минпромторга РФ, представителями профильных органов военного управления и генеральными директорами предприятий.
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"Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что на предприятиях в рамках реализации решения президента Российской Федерации начата работа по техническому перевооружению линий производства практически по всем направлениям изготовления вооружения и боеприпасов", - говорится в сообщении.
По словам министра, это касается "как военной техники, так и всех необходимых компонентов для снаряжения боеприпасов, как для реактивной и ствольной артиллерии, так и для авиационных боеприпасов".
Шойгу также отметил, что на предприятиях идет масштабная реконструкция.
«
"Решение президента РФ, которое было принято в июле прошлого года, выполняется. Средства выделены в полном объеме и каких-либо вопросов по финансированию не возникает. На предприятиях приобретено оборудование, которое необходимо для проведения технического перевооружения. На все объекты закуплены строительные материалы. Единственное, что мешает нам своевременно и в плановом порядке выполнить те задачи, которые стоят перед нами, это вопросы, связанные с проектированием", - подчеркнул глава военного ведомства.
Министр потребовал "в кратчайший срок урегулировать вопросы, связанные с задержкой разработки проектной документации", и привлечь к ответственности те организации, по вине которых сорваны сроки строительства новых объектов.
"В целом предприятия выполняют, а по отдельным направлениям и перевыполняет программу 2024 года. Главное, чтобы мы могли в достаточном темпе и объемах продолжать выполнение государственного оборонного заказа в четвертом квартале 2024 года и в последующие годы", - подчеркнул Шойгу.
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БезопасностьРоссияАлтайский крайСергей ШойгуМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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