Российские системы ПВО сбили 1208 украинских беспилотников за неделю
Минобороны РФ: ПВО сбила 1208 беспилотников ВСУ и 171 снаряд РСЗО за неделю
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО и авиация за минувшую неделю (период с 23 по 30 марта) сбили 1208 украинских беспилотников, 20 ракет различного типа, 171 снаряд РСЗО и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты ADM-160 MALD производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, две авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Ураган", а также 1208 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 17773 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20381 единица специальной военной автомобильной техники.
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