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При пожаре в квартире на западе Москвы пострадал человек - РИА Новости, 30.03.2024
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14:22 30.03.2024 (обновлено: 14:57 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/pozhar-1936823922.html
При пожаре в квартире на западе Москвы пострадал человек
При пожаре в квартире на западе Москвы пострадал человек - РИА Новости, 30.03.2024
При пожаре в квартире на западе Москвы пострадал человек
Один человек пострадал в результате пожара в квартире на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T14:22
2024-03-30T14:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Один человек пострадал в результате пожара в квартире на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в квартире на третьем этаже дома на Озерной улице загорелась мебель на площади 25 "квадратов"."Пожар ликвидировали менее чем за час. Один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.Как передает корреспондент РИА Новости, на месте продолжают работать экстренные службы. Один из представителей экстренных служб уточнил, что пострадавший - мужчина, он "надышался дыма", направлен в больницу. Погибших нет.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
При пожаре в квартире на западе Москвы пострадал человек

При пожаре в квартире на Озерной улице в Москве пострадал человек

© Кадр видео из соцсетейМесто пожара в многоквартирном доме на улице Озерной в Москве. 30 марта 2024
Место пожара в многоквартирном доме на улице Озерной в Москве. 30 марта 2024
© Кадр видео из соцсетей
Место пожара в многоквартирном доме на улице Озерной в Москве. 30 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Один человек пострадал в результате пожара в квартире на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, в квартире на третьем этаже дома на Озерной улице загорелась мебель на площади 25 "квадратов".
"Пожар ликвидировали менее чем за час. Один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте продолжают работать экстренные службы. Один из представителей экстренных служб уточнил, что пострадавший - мужчина, он "надышался дыма", направлен в больницу. Погибших нет.
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